IAEA-Team will ukrainisches Atomkraftwerk sichern

Es ist eine gute Nachricht: Die Sicherheit beim Betrieb von Europas größtem Kernkraftwerk Saporischschja wird nun von Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) überprüft. IAEA-Chef Rafael Grossi kündigte den wichtigen und lange umstrittenen Trip in das ukrainische Kriegsgebiet mit deutlicher Erleichterung an.

"Der Tag ist da. Die IAEA-Unterstützungs-Mission ist nun auf dem Weg", schrieb der selbstbewusste 61-jährige argentinische Diplomat auf Twitter. Er sei stolz, die Mission anzuführen. Damit scheint eine Gefahr zunächst gebannt, die ganz Europa zuletzt zittern ließ - ein durch Beschuss außer Kontrolle geratenes Atomkraftwerk.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM