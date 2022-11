Inga Lindström - Jemand liebt dich im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 13.11.22 den Film "Inga Lindström - Jemand liebt dich". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Freunde guter Unterhaltung, aufgepasst: Das ZDF bringt im November "Inga Lindström - Jemand liebt dich" auf die deutschen TV-Bildschirme. Wir haben in diesem Text alle wichtigen Infos für Sie zusammengetragen: Wann ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung? Welche Darstellerinnen und Darsteller sind mit von der Partie? Steht der Film auch als kostenloser Stream in der Mediathek?

TV-Termin: "Inga Lindström - Jemand liebt dich" am 13.11.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Jemand liebt dich" läuft am Sonntag, 13. November 2022, ab 20.15 Uhr, im ZDF. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund anderthalb Stunden Unterhaltung freuen. Wer am Sonntag keine Zeit hat, der findet den Film auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Inga Lindström - Jemand liebt dich"

Es ist eine Entdeckung, mit der Karlotta wirklich niemals gerechnet hätte: Ihr Freund Gustav betrügt sie mit einer anderen Frau. Für die alleinerziehende Mutter bricht eine Welt zusammen, hatte sie doch gerade geplant, zusammen mit Gustav ein Café zu eröffnen. Tochter Linnea hatte sie stets vor Gustav gewarnt. Doch Karlotta sah die Welt rosarot - bis sie auf den harten Boden der Tatsachen gefallen ist.

Mitten in ihrer Trauer schickt ihr ein Unbekannter plötzlich Liebesbriefe. So sehr Karlotta geschmeichelt ist, so sehr will sie doch wissen, wer der Absender ist. Will Gustav sie doch zurück? Oder schwärmt Mechaniker Mikkel für sie?

Linnea jedenfalls möchte das Unglück ihrer Mutter nicht mehr mit ansehen und meldet sie auf "Schwedenherz" an. Dort suchen Singles nach neuen Bekanntschaften. Karlotta fällt aus allen Wolken, als sie auf das Profil von ihrem guten Freund Johan stößt. Der ist doch eigentlich in einer glücklichen Beziehung mit Astrid - oder?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Inga Lindström - Jemand liebt dich" im Cast

Karlotta - Birthe Wolter

Elias - Thomas Halle

Astrid - Vanessa Rottenburg

Johan - Alexander Koll

Linnea - Linda Schablowski

Oscar - Max Engelke

Gustav - Sebastian Winkler

Mikkel - Florian Odendahl

"Inga Lindström - Jemand liebt dich" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Inga Lindström - Jemand liebt dich" nicht verpassen, haben aber zeitlich ein Problem? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

