Innenministerin Faeser will Deutschland besser vor Hackern schützen

12.07.2022 | Stand: 18:06 Uhr

Innenministerin Nancy Faeser will Deutschland besser vor Cyberangriffen schützen und dafür neue, schlagkräftigere Strukturen schaffen. Das, so die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin, erfordere eine Grundgesetzänderung. Dreh- und Angelpunkt der künftigen Aufstellung soll das ihrem Haus unterstellte Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) werden. Ähnlich wie heute bereits das Bundeskriminalamt (BKA) oder das Bundesamt für Verfassungsschutz soll es die Arbeit der einzelnen Landesbehörden koordinieren, in enger Abstimmung mit diesen.

Bislang liegt die Verantwortung noch bei den Ländern, doch die seien langfristig den wachsenden Herausforderungen nicht gewachsen, so Faeser. So zeige sich etwa beim russischen Angriff auf die Ukraine, wie sehr auch die digitale Infrastruktur ins Kreuzfeuer gerate. Faeser nannte als Beispiel den russischen Cyberangriff auf einen ukrainischen Kommunikationssatelliten gleich zu Beginn des Krieges. Dadurch waren sogar Windräder in Deutschland im Betrieb gestört. Im Moment sei die Bundesrepublik nicht Ziel von massiven Attacken durch russische Hacker.

Das Nationale Cyberabwehrzentrum hat laut Faeser alle Abwehrmaßnahmen hochgefahren und registriert täglich hundertfach, wie deutsche Computernetzwerke von nicht immer eindeutig bestimmbaren Akteuren auf Sicherheitslücken durchforstet werden. "Wir nehmen die Lage sehr ernst", sagte Faeser. Notfalls werde Deutschland, so die Ministerin weiter, digitale Angriffe auch "aktiv" abwehren, etwa aus der Ferne Server abschalten, von denen die Attacken ausgingen. Ein "Hackback", also etwa die digitale Zerstörung solcher Server, wie ihn der Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP ausschließt, sei auch weiter nicht vorgesehen.

Auch die Gefahr durch Kriminelle nimmt zu

Große Sorgen bereiten der Innenministerin aber auch die zunehmenden Fälle von Cyber-Erpressung, etwa gegen Kliniken oder Kommunen. Im vergangenen Jahr war die Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld von Erpressern lahmgelegt worden, die die Daten verschlüsselten und erst nach einer Lösegeldzahlung wieder freigeben wollten.

Sogar der Katastrophenfall musste ausgerufen werden, als sich der Kreis weigerte. Auch die Verbreitung von Hass und Hetze sowie die Darstellung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder im Internet sollen laut Faeser engagierter bekämpft werden. Sowohl das BSI als auch das BKA und die Bundespolizei will die Ministerin personell und technisch besser ausstatten.

Geplant ist zudem, private Betreiber kritischer Infrastruktur – zum Beispiel im Energie- oder Gesundheitssektor – enger an die staatlichen Strukturen zur Cyberabwehr anzubinden. Diese könnten dann etwa regelmäßig über die neuesten Bedrohungen und die richtigen Abwehrstrategien dagegen beraten werden. Finanzielle Beihilfen für besseren Schutz gegen Attacken aus dem Datennetz sind ebenfalls vorgesehen.

Mehr Befugnisse für den Verfassungsschutz

Sicherer machen will Faeser auch die Kommunikation von staatlichen Stellen und Behörden. Dass dies nötig ist, zeigt etwa der Umstand, dass der Bundeskanzler bisher ins Verteidigungsministerium gehen muss, wenn er vertrauliche Gespräche mit anderen Staatsoberhäuptern aus der Nato führen will – nur dort ist die entsprechende Verschlüsselungstechnik vorhanden. Für das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht Faesers Plan eine bessere technische Ausstattung, aber auch erweiterte Befugnisse zur "Aufklärung technischer Sachverhalte bei Cyberangriffen fremder Mächte" vor.

Macht die Union mit bei der Grundgesetzänderung?

Für die Verlagerung weitreichender Kompetenzen von den Ländern an den Bund braucht die Bundesregierung die Zustimmung der Landesregierungen. Diese, so Faeser, hätten sich teils bereits zustimmend geäußert. Nötig ist außerdem eine Änderung des Grundgesetzes, für die es einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und damit auch Stimmen aus der Opposition bedarf.

Die Union äußerte sich zunächst skeptisch zu den Plänen Faesers. Alexander Throm, der innenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, sieht bei Faesers neuer Cybersicherheitsagenda entscheidende Fragen unbeantwortet.

Der CDU-Politiker wünscht sich etwa Auskunft darüber, welche Befugnisse BKA, Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundespolizei zur Cyberabwehr konkret erhalten sollen. Throm kritisierte, dass "auch ein Konzept für eine aktive Cyberabwehr, das sich gefahrenabwehrend gegen den Cyberangriff richtet", fehle. Entsprechende Pläne von Faesers Vorgänger Horst Seehofer (CSU) seien in der vergangenen Legislaturperiode am Widerstand der SPD gescheitert.

