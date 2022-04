Jahrestag: Assanges Frau kritisiert Inhaftierung

Am dritten Jahrestag der Festnahme von Wikileaks-Gründer Julian Assange hat seine Ehefrau die Inhaftierung als kriminellen Akt verurteilt.

"Es lässt sich nicht verheimlichen, dass Julian das Opfer einer brutalen politischen Verfolgung ist", sagte Stella Assange am Montag der britischen Nachrichtenagentur PA.

Sie forderte die britische Regierung erneut auf, ihren Ehemann nicht an die USA auszuliefern. Das Ersuchen verletze den Auslieferungsvertrag zwischen Washington und London, sagte Assange. Demnach dürfe niemand aus politischen Gründen ausgeliefert werden. "Die britische Regierung könnte Julians Inhaftierung jederzeit beenden, indem sie ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommt."

Julian Assange war am 11. April 2019 festgenommen worden, nachdem er sich jahrelang in der ecuadorianischen Botschaft in London aufgehalten hatte. Die US-Justiz will dem 50-Jährigen wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Dort drohen ihm bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft.

Three years in Belmarsh prison today. #Assange is not serving a sentence. He's imprisoned because a bullying superpower wants to take revenge on a publisher who dared expose US gov's dirty deeds and criminality.



One thousand ninety five days.



End the torture. #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/WZEZPw0EHB