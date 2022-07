Jeder zweite wünscht sich schärfere Corona-Maßnahmen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach zeigt sich derzeit besorgt über die Lage im Herbst. Viele Menschen wünschen sich jetzt schon strengere Maßnahmen.

02.07.2022 | Stand: 21:17 Uhr

"Wir stehen vor schweren Wellen im Herbst und im Winter", sagte der Gesundheitsminister Lauterbach ( SPD) am Freitagabend im ZDF-"heute journal". Deutschland steuere auf eine deutliche Verschlechterung der Corona-Lage zu, so die Einschätzung des Politikers. Nach Vorlage eines Expertengutachtens soll es schnell gehen bei der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Einkaufen ohne Masken und keine Testpflicht an vielen Orten - im Frühjahr waren die Beschränkungen zurückgefahren worden. Die jetzige Gesetzesgrundlage läuft zum 23. September aus.

Lauterbach: BA.5-Variante kann große Schwierigkeiten bringen

Ein Sachverständigenausschuss hatte am Freitag ein lang erwartetes Gutachten vorgelegt. Darin ging es um die Wirksamkeit bisheriger Corona-Schutzmaßnahmen. Dieses bestätigte, dass Maskentragen weiterhin positiv gegen eine Infektion mit dem Coronavirus wirken kann. Bei vielen anderen bewerteten Maßnahmen waren jedoch keine Bewertungen möglich. Unter anderem reichte für die Auswertung die Zahl der Daten nicht.

Auch in den ARD-"Tagesthemen" mahnte Lauterbach zur Vorsicht. Er glaube, "dass wir mit der BA.5-Variante, die sich jetzt hier ausbreitet, große Schwierigkeiten bekommen werden." Er rechne weiterhin mit hohen Fallzahlen. Dies könnte auch zur Überbelastung kritischer Infrastrukturen führen.

Lauterbach: Einen Lockdown "würden wir nicht wiederholen"

Einen weiteren Lockdown wie zu Beginn der Pandemie schließt der Gesundheitsminister jedoch aus: "das würden wir nicht wiederholen". Die ein oder andere Maßnahme könne jedoch wieder sinnvoll sein. Details wollte Lauterbach nicht nennen.

Corona: Viele Menschen wünschen sich strengere Regelungen

Knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland wünschen sich wieder schärfere Regeln bei den Corona-Maßnahmen. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Zeitung gaben 49 Prozent der 5002 Befragten an, dass die Maßnahmen umgehend verschärft werden sollten. 43 Prozent waren dagegen, 8 untentschlossen.