Johnson verabschiedet sich: "Hasta la vista, Baby"

Der scheidende britische Premierminister Boris Johnson hat sich mit einem lautstarken Auftritt bei seiner letzten Fragestunde im Parlament verabschiedet.

"Wir haben unsere Demokratie umgebaut und unsere Unabhängigkeit wiederhergestellt", sagte Johnson im Hinblick auf sein politisches Vermächtnis mit dem Brexit.

“I want to thank everybody here, and hasta la vista, baby.”



Boris Johnson closes his final PMQs with some advice to his successor:

"it's not Twitter that counts. It's the people that sent us here."