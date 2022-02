Kampf um Kiew: Bürgermeister Vitali Klitschko will Russland die Stirn bieten

Viele in der Hauptstadt Kiew ergreifen die Flucht, andere bereiten sich auf eine Schlacht vor. Mittendrin Bürgermeister Vitali Klitschko.

25.02.2022 | Stand: 20:57 Uhr

Vitali Klitschko hat jahrelang trainiert, nicht den Hauch von Schwäche zu zeigen. „Dr. Eisenfaust“ nannte man ihn, als er noch im Boxring stand. In mehr als 87 Prozent seiner Kämpfe schlug er den Gegner k.o. – wovor soll einer wie er Angst haben? Wer Klitschko in diesen Tagen zuhört, erlebt einen sichtbar angeschlagenen Mann. So lange hat er davor gewarnt, Wladimir Putin werde eines Tages die Ukraine angreifen. So oft hat er an den Westen appelliert, sein Land nicht im Stich zu lassen. Nun stehen die russischen Panzer vor Kiew. Die Schlacht um jene Stadt, in der aus dem Profiboxer einst ein Politiker wurde, hat begonnen. Als Bürgermeister wirft sich Klitschko trotzig in einen scheinbar aussichtslosen Kampf. Doch angeschlagene Boxer sind manchmal die gefährlichsten.