Erstes Triell: Kanzlerkandidaten treffen heute im TV aufeinander

Triell im TV: Vor der Bundestagswahl treffen heute erstmals die Kanzlerkandidaten im Studio aufeinander. Hier Sender und Termine der drei Trielle.

29.08.2021 | Stand: 07:58 Uhr

Kanzlerkandiaten-Triell im TV: Gleich dreimal treffen vor der Bundestagswahl 2021 Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) direkt aufeinander, um sich im direkten Vergleich den Menschen zu präsentieren. Das erste Aufeinandertreffen ist heute am 29.8..

Wann kann man das Triell jeweils sehen? Welcher Sender zeigt wann das Triell? Der Überblick.

Das TV-Duell zweier Kanzlerkandidaten gehört in Deutschland zu den wichtigsten Momenten im Wahlkampf. Es gab schon einige Zweikämpfe - zum Beispiel Schröder gegen Stoiber, Schröder gegen Merkel oder zuletzt Merkel gegen Schulz. Doch dieses Mal wird vieles anders sein, als das, was die Deutschen bislang gewohnt waren. Das Duell ist kein Duell mehr - es ist ein Triell.

Triell im TV: Baerbock, Laschet und Scholz am Sonntag bei RTL und n-tv

Gleich drei Mal werden vor der Bundestagswahl am 26. September die drei Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz ( SPD) in Redekämpfen bei großen Fernsehsendern aufeinandertreffen. Triell - das Wort ist in aller Munde. Der Duden führt es gar nicht in seiner Liste: "Es handelt sich um eine Neuschöpfung", heißt es.

Das erste Wahl-Triell steht heute am Sonntag, dem 29. August um 20.10 Uhr an: Dann treffen Baerbock, Laschet und Scholz bei RTL und ntv im Studio Berlin Adlershof aufeinander, sie stellen sich den Fragen von Pinar Atalay und Peter Kloeppel. Im Anschluss moderiert Frauke Ludowig eine Nachlese-Sendung.

Triell von ARD und ZDF: Termin im September

Die öffentlich-rechtlichen Sender sind am 12. September an der Reihe: ARD und ZDF strahlen die Diskussion der drei Kandidierenden für das Amt ab 20.15 Uhr aus, die Sendung wird von Maybrit Illner (ZDF) und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr moderiert.

ARD und ZDF übertragen auch gemeinsam die Schlussrunde der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aller im Bundestag vertretenen Parteien am Donnerstag, 23. September, moderiert von Tina Hassel (ARD) und Theo Koll (ZDF), Leiterin und Leiter der Hauptstadtstudios.

Der Termin für die Bundestagswahl 2021 ist auf den 26. September 2021 festgesetzt.

RTL setzte nach eigenen Angaben auf das erste TV-Triell und auch auf den Zeitpunkt. "Uns war es wichtig, das erste Triell zu kriegen. Wir werden sehr viele Briefwähler haben, die sich sehr früh entscheiden müssen, das geht diese Woche los", hieß es beim Sender. Der Politikwissenschaftler von der Universität Duisburg-Essen, Karl-Rudolf Korte, sieht das ähnlich: "Da die Anzahl der Briefwähler deutlich steigt, ist es potentiell möglich, nach der Sendung gleich zu wählen. Das erhöht die Wirkung der Trielle."

