Karl Lauterbach stellt neue Corona-Kampagne vor

Die Inzidenz in Deutschland steigt weiter und weiter. Eine neue Corona-Kampagne soll dem nun entgegenwirken und Menschen zu Impfungen bewegen.

14.10.2022 | Stand: 17:20 Uhr

Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen immer weiter an. Doch die Regeln im Kampf gegen die Pandemie sind vergleichsweise locker und die Impfquote entwickelt sich nicht, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) sich das wünschen würde. Am Freitagvormittag hat der Politiker deshalb eine neue Impf- und Corona-Kampagne vorgestellt.

Corona-Kampagne "Ich schütze mich": 84 Schicksale

"Wir leben in sehr schwierigen Zeiten", beteuerte Lauterbach. Die Herbstwelle der Corona-Pandemie habe begonnen. Eine neue Kampagne mit dem Titel "Ich schütze mich" soll nun bei der Eindämmung helfen. Dabei geht es vor allem um Impfungen. Die Impfstoffe seien wirksam und in ausreichenden Mengen vorhanden, so der Gesundheitsminister.

Die Kampagne soll den Bürgerinnen und Bürgern deutlich machen, welche Möglichkeiten es gibt, sich vor Corona zu schützen. 84 Personen erläutern ihr Schicksal und ihre Geschichten und benennen ihre Gründe, weshalb sie sich schützen wollen. Jeder spreche für eine Million Bürgerinnen und Bürger.

Die Kampagne soll im Fernsehen, in sozialen Netzwerken, in Zeitungen und auf Plakaten gezeigt werden. Lauterbach betonte immer wieder, dass sie keine Angst machen soll.

Lauterbach fordert verschärfte Maskenpflicht

"Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass die Welle sich selbst begrenzt", erwartet Lauterbach. Je früher man die Bremse trete, desto besser. Der Gesundheitsminister forderte die Bundesländer auf, die selbst über verschärfte Corona-Maßnahmen entscheiden können, eine Maskenpflicht in Innenräumen einzuführen. Es sei besser, früh geringe Einschränkungen einzuführen, als später drastische Maßnahmen ergreifen zu müssen.

Corona: Impfquote in Deutschland aktuell

Neben den Corona-Regeln setzt die Regierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiterhin auf Impfungen. Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Impfquote in Deutschland entwickelt. Klicken oder tippen Sie in die Grafik, um zu sehen, wie viele Menschen in Deutschland sich bis heute einmal, zweimal oder dreimal (sogenannte Booster- oder Auffrischungsimpfung) impfen ließen.