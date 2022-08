Kein Grund zur Panik: Deutschland kann Krise

Die Menschen in Deutschland haben oft bewiesen, dass sie solidarisch sind, wenn es darauf ankommt. Und die Maßnahmen der Regierung gehen auch in die richtige Richtung.

Der Aufruf war überfällig. „Starke Schultern können und müssen mehr tragen – das ist ein zentraler Grundsatz unserer sozialen Marktwirtschaft“, heißt es in einer Erklärung von Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Kirchen und einigen mehr, die an diesem Montag veröffentlicht wird. Die aktuellen Preissteigerungen seien von vielen Menschen kaum noch zu stemmen. Diakonie-Präsident Ulrich Lilie, einer der Unterzeichner, fordert die Politik auf, sie müsse „diejenigen als Erste in den Blick nehmen, die am härtesten von den Preissteigerungen getroffen werden, und sie zielgenau unterstützen“.

Die Sorgen sind längst in der Mittelschicht angekommen

Gemeint sind „einkommensarme Haushalte“; das ist so richtig wie ehrenwert, greift aber zu kurz. Denn schon längst hat die Krisenstimmung die Mittelschicht erreicht. Selbst wer solide verdient, wundert sich gerade, wo das Geld bleibt.

Zur hohen Steuerlast – Deutschland liegt im OECD-Vergleich an der Spitze – addieren sich Zusatzkosten infolge von Inflation und Energiekrise. Die Beiträge zur Sozialversicherung werden bald die Marke von 40 Prozent auf das Bruttoeinkommen knacken. In der Mittelschicht grummelt es schon: Und was ist mit uns, wann bekommen wir Entlastungen?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier brachte die Lage vor honorigen Gästen des Übersee-Clubs in Hamburg kürzlich so auf den Punkt: Auch in Deutschland müssten „die Bürgerinnen und Bürger Wohlstandsverluste hinnehmen – was viele weitaus härter trifft als die meisten von uns hier im Saal“. Die „im Saal“ waren laut Eigendarstellung des Clubs „herausragende Köpfe aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft“, die zu den Spitzenverdienern, den Reichen in diesem Land gehören.

Die Angst vor einem Erstarken des rechten Randes kommt wieder hoch

Es sind diejenigen, die oben genanntes Bündnis meint, wenn es die Solidarität derer einfordert, „die über große Einkommen und Vermögen verfügen“. Wer das zu Ende denkt, ist schnell bei Reizwörtern wie Reichensteuer und Umverteilung. Die da oben müssen denen da unten was abgeben – notfalls mit Zwang, wenn sie es nicht freiwillig tun. In den Hinterzimmern der Berliner Politik wird schon wieder, wie 2015 auf dem Höhepunkt des Flüchtlingszuzugs, vor einer Stärkung des politischen rechten Randes gewarnt, der eine Neiddebatte im Land schüren und sich zunutze machen könnte.

Die demokratischen Parteien, die Wohlfahrtsverbände, Kirchen oder Gewerkschaften haben einen Auftrag, dem sie nachkommen müssen. Das tun sie gerade in diesen Monaten mit großem Engagement. Anderseits hat Deutschland die Finanzkrise, den Flüchtlingszuzug und (bisher jedenfalls) auch Corona gut durchgestanden. Und zwar nicht nur wegen staatlicher Milliardenhilfen. Die Notlagen zeigten stets, dass die Menschen in diesem Land zu Gemeinsinn und Solidarität fähig sind. Die einen mehr, die anderen weniger, aber funktioniert hat es.

Die Bundesregierung tut einiges, um die Energiekrise abzumildern

Die Bereitschaft zu Geldspenden etwa hat sich seit 2009 nach Zahlen des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen auf rund zwölf Milliarden Euro verdoppelt. Die Bundesregierung tut darüber hinaus einiges, um die Folgen der Krise abzumildern. Entlastungen wie ein Heizkostenzuschuss sind beschlossen, weitere werden folgen. Die Wohngeldreform ist für einen passgenauen Ausgleich hoher Energiekosten geeignet.

Bei ruhiger Betrachtung kann man also durchaus zu dem Schluss kommen, dass die Lage zwar außergewöhnlich, aber beherrschbar ist. Deutschland kann Krise, auch wenn es anstrengend ist und vielen viel abverlangt.