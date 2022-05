Klimaaktivistin Neubauer wirft Scholz Nazi-Vergleich vor

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) vorgeworfen, er habe "Klimaaktivist:innen mit Nazis" verglichen.

Damit habe er die NS-Herrschaft relativiert, "und auf Paradoxe Art und Weise die Klimakrise gleich mit", schrieb Neubauer bei Twitter. "Er stilisiert Klimaschutz als Ideologie mit Parallele zur NS-Herrschaft. In 2022. Jesus. Das ist so ein Skandal."

OK WIR MÜSSEN DARÜBER SPRECHEN. Olaf #Scholz wurde mit der Klimakrise konfrontiert. Seine Reaktion macht sprachlos. Und wir sollten genau hingucken. Denn das spricht Bände über das, was wir vom Kanzler in der Klimakatastrophe erwarten müssen. THREAD: pic.twitter.com/b48Yc9E2d1