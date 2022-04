Auf Spiegels Rücktritt folgt die Kabinetts-Fechterei

Spiegels Demission zwingt Kanzler Scholz zum Handeln. Er muss jetzt seine Regierungsmannschaft gegen die Angriffe der Opposition schützen.

12.04.2022 | Stand: 19:28 Uhr

Unter den Vertreterinnen und Vertretern der Hauptstadtpresse kursiert gerade eine Feststellung, die einen bitteren Hintergrund hat, deswegen aber nicht falsch ist: Wäre gerade kein Krieg in der Ukraine, würde anders über die Ampel-Regierung von Kanzler Olaf Scholz geschrieben.

Die Gründe sind schnell erzählt. Zum einen bindet der schreckliche Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin personelle Ressourcen in den Redaktionen. Vor allem aber scheint mancher Vorgang im Kabinett und beim handelnden Personal angesichts der Gräueltaten in der Ukraine weniger bedeutsam. Dabei ist angesichts der Implikationen, die der Krieg verursacht, eine funktionierende Bundesregierung wichtiger denn je. Besonders gut ist es da bei der Ampel jedoch gerade nicht bestellt, die Probleme sind hausgemacht.

Scholz berief mit Anne Spiegel nicht zwingend die Frau, die am besten für den Posten geeignet gewesen wäre

Der Kanzler berief mit Anne Spiegel nicht zwingend die Frau, die am besten für den Posten geeignet gewesen wäre. Da hätten andere zur Verfügung gestanden, die Grünen-Abgeordnete Ekin Deligöz beispielsweise. Scholz musste vielmehr schauen, dass er die Interessen von Grünen, FDP und seiner eigenen Partei unter einen Hut bekam.

Dagegen ist zunächst nichts einzuwenden, denn bei drei Parteien geht es ja gar nicht anders. Die drei Koalitionspartner jedoch nahmen darüber hinaus auf interne Befindlichkeiten Rücksicht, preisten den Proporz der Landesverbände ein und besetzten dann erst die Kabinettsposten. Das ist kräftig danebengegangen, wie man jetzt sieht.

Bilderstrecke

Die Ampel-Regierung: Das sind Deutschlands Ministerinnen und Minister

1 von 18 Annalena Baerbock, Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP) waren als Mitglieder der neuen Ampel-Regierung praktisch gesetzt. Ein Überblick über die weiteren Ministerinnen und Ministerinnen. Bild: Michael Kappeler, dpa Annalena Baerbock, Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP) waren als Mitglieder der neuen Ampel-Regierung praktisch gesetzt. Ein Überblick über die weiteren Ministerinnen und Ministerinnen. Bild: Michael Kappeler, dpa 2 von 18 Olaf Scholz (SPD) führt als Bundeskanzler und Nachfolger von Angela Merkel die neue Bundesregierung. Bild: John Macdougall, dpa Olaf Scholz (SPD) führt als Bundeskanzler und Nachfolger von Angela Merkel die neue Bundesregierung. Bild: John Macdougall, dpa 3 von 18 Anne Spiegel von den Grünen wurde neue Bundesfamilienministerin - allerdings währte ihre Amtszeit nicht lange. Im April 2022 stolperte sie nachträglich über ihr Verhalten als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz während der Flutkatastrophe im Ahrtal und trat zurück. Bild: Andreas Arnold, dpa Anne Spiegel von den Grünen wurde neue Bundesfamilienministerin - allerdings währte ihre Amtszeit nicht lange. Im April 2022 stolperte sie nachträglich über ihr Verhalten als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz während der Flutkatastrophe im Ahrtal und trat zurück. Bild: Andreas Arnold, dpa 4 von 18 Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, übernahm die Leitung des neu zusammengesetzten Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums. Bild: Kay Nietfeld, dpa Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, übernahm die Leitung des neu zusammengesetzten Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums. Bild: Kay Nietfeld, dpa 5 von 18 Annalena Baerbock, frühere Bundesvorsitzende der Grünen, ist deutsche Außenministerin. Bild: Robert Michael, dpa Annalena Baerbock, frühere Bundesvorsitzende der Grünen, ist deutsche Außenministerin. Bild: Robert Michael, dpa 6 von 18 Steffi Lemke von den Grünen übernahm das Umweltministerium. Die Agraringenieurin sitzt seit 2002 im Bundestag. Bild: Hendrik Schmidt, dpa Steffi Lemke von den Grünen übernahm das Umweltministerium. Die Agraringenieurin sitzt seit 2002 im Bundestag. Bild: Hendrik Schmidt, dpa 7 von 18 Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) wurde in der Ampel-Regierung Bundeslandwirtschaftsminister. Bild: Marijan Murat, dpa Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) wurde in der Ampel-Regierung Bundeslandwirtschaftsminister. Bild: Marijan Murat, dpa 8 von 18 Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, wird Bundesgesundheitsminister. Bild: Michael Kappeler, dpa Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, wird Bundesgesundheitsminister. Bild: Michael Kappeler, dpa 9 von 18 Das Verteidigungsressort übernahm die frühere Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht (SPD). Bild: Michael Kappeler, dpa Das Verteidigungsressort übernahm die frühere Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht (SPD). Bild: Michael Kappeler, dpa 10 von 18 Innenministerin ist die hessische SPD-Politikerin Nancy Faeser. Bild: Swen Pförtner, dpa Innenministerin ist die hessische SPD-Politikerin Nancy Faeser. Bild: Swen Pförtner, dpa 11 von 18 Das Bauministerium leitet die Brandenburger SPD-Politikerin Klara Geywitz. Bild: Kay Nietfeld, dpa Das Bauministerium leitet die Brandenburger SPD-Politikerin Klara Geywitz. Bild: Kay Nietfeld, dpa 12 von 18 Wolfgang Schmidt (SPD) übernahm das Bundeskanzleramt. Er gilt als langjähriger Vertrauter des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Bild: Kay Nietfeld, dpa Wolfgang Schmidt (SPD) übernahm das Bundeskanzleramt. Er gilt als langjähriger Vertrauter des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Bild: Kay Nietfeld, dpa 13 von 18 Svenja Schulze (SPD), vorher Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, leitet jetzt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bild: Kay Nietfeld, dpa Svenja Schulze (SPD), vorher Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, leitet jetzt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bild: Kay Nietfeld, dpa 14 von 18 Hubertus Heil (SPD) bleibt auch in der neuen Bundesregierung Bundesminister für Arbeit und Soziales. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa Hubertus Heil (SPD) bleibt auch in der neuen Bundesregierung Bundesminister für Arbeit und Soziales. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa 15 von 18 Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, wurde Finanzminister der Ampel-Regierung. Bild: Michael Kappeler, dpa Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, wurde Finanzminister der Ampel-Regierung. Bild: Michael Kappeler, dpa 16 von 18 Volker Wissing von der FDP leitet das Bundesverkehrsministerium. Bild: Michael Kappeler, dpa Volker Wissing von der FDP leitet das Bundesverkehrsministerium. Bild: Michael Kappeler, dpa 17 von 18 FDP-Politiker Marco Buschmann wird neuer Bundesjustizminister. Buschmann kommt wie Parteichef Lindner aus dem Landesverband NRW. Bild: Kay Nietfeld, dpa FDP-Politiker Marco Buschmann wird neuer Bundesjustizminister. Buschmann kommt wie Parteichef Lindner aus dem Landesverband NRW. Bild: Kay Nietfeld, dpa 18 von 18 Bettina Stark-Watzinger, FDP-Präsidiumsmitglied, ist Bundesbildungsministerin. Bild: Michael Kappeler, dpa Bettina Stark-Watzinger, FDP-Präsidiumsmitglied, ist Bundesbildungsministerin. Bild: Michael Kappeler, dpa 1 von 18 Annalena Baerbock, Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP) waren als Mitglieder der neuen Ampel-Regierung praktisch gesetzt. Ein Überblick über die weiteren Ministerinnen und Ministerinnen. Bild: Michael Kappeler, dpa Annalena Baerbock, Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP) waren als Mitglieder der neuen Ampel-Regierung praktisch gesetzt. Ein Überblick über die weiteren Ministerinnen und Ministerinnen. Bild: Michael Kappeler, dpa

Anne Spiegels Rücktritt zwingt Scholz zum Handeln

Die Causa Spiegel deckt nicht nur die Schwachstellen eines politischen Systems auf, das taktischen Spielchen den Vorzug vor Qualifikation gibt. Es zwingt Scholz auch dazu, sich nur vier Monate nach Amtsantritt mit der Frage nach einer größeren Kabinettsumbildung zu befassen.

Der Regierungschef hat mindestens zwei Sorgenkinder am Kabinettstisch sitzen: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist das eine, die SPD-Politikerin kann noch so viel arbeiten, die Rufe nach einer Ablösung verstummen nicht. Bei Gesundheitsminister Karl Lauterbach sind sie nachvollziehbarer, der SPD-Mann hat in der Corona-Pandemie die Verwirrung zum Konzept erhoben und macht es schwer, ihm zu folgen. Ein paar andere werfen noch Innenministerin Nancy Faeser in den Sorgenkinder-Topf. Die Genossin aus Hessen lasse es in der Ukraine-Krise und in der Flüchtlings-Frage an Tatkraft missen, so der Vorwurf.

Scholz weiß, dass der Rücktritt eine Diskussion in Gang setzt, die vor allem von Taktik geprägt ist

Scholz ist lange genug im politischen Geschäft. Er weiß, dass der Rücktritt eine Diskussion in Gang setzt, die wiederum vor allem von Taktik geprägt ist. Die Opposition formiert sich, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU) etwa bezeichnete den Vorgang bereits vor Spiegels Demission als Glaubwürdigkeitstest für SPD und Grüne.

Der Wahlkämpfer lieferte damit einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Wüsts CDU-Parteichef Friedrich Merz ist ebenso erfahren wie Scholz, er lässt sich diese Vorlage nicht entgehen, wird die Ampel bei jeder sich bietenden Gelegenheit piesacken. Denn der Sauerländer hat es gerade auch nicht leicht - die NRW-CDU schießt sich mit der „Mallorca-Affäre“ ins Abseits und gefährdet den für die Reputation von Merz so wichtigen Sieg bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai.

Bundeskanzler Scholz muss sich entscheiden: Unterstützen oder Feuern

Scholz hat in dieser Situation zwei Möglichkeiten. Er kann Christine Lambrecht, Karl Lauterbach und Nancy Faeser endlich öffentlich den Rückhalt geben, den er ihnen bislang vorenthielt, und ihre Position so festigen. Oder er feuert sie. So oder so: Handeln muss er jetzt, mit der Merkel’schen Unart des Aussitzens ist es hier nicht getan.

