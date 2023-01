Der Standort Deutschland ist in Gefahr

Die Ukraine-Krise hat die deutsche Wirtschaft bisher vergleichsweise gut überstanden. Die eigentliche Arbeit aber beginnt erst danach.

Die Rezession, vor der Deutschland offenbar steht, wird kurz sein und vergleichsweise milde. Eine um 0,2 Prozent geschrumpfte Wirtschaftsleistung ist angesichts der globalen Verwerfungen im Sog der Ukraine-Krise noch kein Grund zur Besorgnis. Im Gegenteil: Es hätte schlimmer kommen können.

Damit der Standort Deutschland attraktiv bleibt, muss einiges passieren

Daraus zu schließen, um den StandortDeutschland stünde es weiterhin gut, wäre allerdings ein Fehler. Eine in weiten Teilen marode Infrastruktur, die ausufernde Bürokratie, die teure Energie, der alarmierende Mangel an Fachkräften und eine wenig effiziente Bildungspolitik haben sich schon vor Kriegsbeginn zu einem gefährlichen Cocktail gemischt. Im globalen Wettbewerb ist Deutschland in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgefallen, ohne dies aber wirklich wahrhaben zu wollen.

Die Große Koalition hat das Land leidlich gut verwaltet, die Ampelparteien zwingen ihm jetzt eine wenig durchdachte Energiewende auf – und an den Börsen, wo ja bekanntlich Zukunft gehandelt wird, hält der Dax mit der Entwicklung anderer europäischer Indizes schon länger nicht mehr Schritt. Noch überlagert die Krise zwar alles, doch wann immer sie zu Ende sein wird: Die eigentliche Arbeit beginnt danach erst richtig. Der StandortDeutschland ist schlechter als sein Ruf.

