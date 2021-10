Kommentar: "Es droht der gleiche Corona-Fehler wie 2020"

Der Eindruck verdichtet sich, dass es wieder versäumt wird, die zu schützen, für die Corona am gefährlichsten ist, befürchtet Korrespondent Christian Grimm.

Vor einem Jahr verwandelten sich die Altenheime in Deutschland für einige Monate in Sterbehäuser. Das Coronavirus ging um und raffte viele Alte und Kranke dahin. Es gelang nicht, die Bewohner der Heime vor dem Erreger zu schützen und das Infektionsrisiko durch umfassende Tests zu reduzieren. Ein Jahr später sieht es so aus, als würde in Deutschland der gleiche Fehler noch einmal gemacht.

In den letzten Wochen ist die Zahl der Ansteckungen in den Heimen wieder gestiegen. Zwar sind die allermeisten dort lebenden Seniorinnen und Senioren geimpft, Ein Teil der Infizierten muss zur Behandlung ins Krankenhaus. Doch wie die Stiftung Patientenschutz zu Recht beklagt, gibt es die täglichen Corona-Tests für Heimbewohner und das Pflegepersonal noch immer nicht im ganzen Land.

Der Immunstatus der Senioren wird ebenfalls nicht gemessen. Und die Auffrischungsimpfung für die über 70-Jährigen läuft in vielen Ländern erst an. Der Eindruck verdichtet sich, dass es ein zweites Mal versäumt wird, die zu schützen, für die der Erreger am gefährlichsten ist. Im Unterschied zur Situation vor einem Jahr sind die Alten in den Heimen dem Virus nicht mehr schutzlos ausgeliefert.

Die ersten beiden Spritzen mit Impfstoff haben sie mit einer Grund-Immunität ausgestattet. Dass Corona nicht einfach vergeht, zeigen die neuen Fallzahlen. Mit rund 20.000 Infizierten an einem Tag liegen sie beinahe doppelt so hoch wie vor einer Woche. In England, wo die Corona-Einschränkungen beendet wurden, entgleitet die Lage zusehends.

Grundlegende Schutzmaßnahmen werden bleiben müssen, etwa die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen oder die 3G-Regeln. Was aber dringend geändert werden muss, sind Sinnlosbestimmungen wie Maskenpflicht auf dem Weg zur Toilette in Restaurants. Diese Widersprüchlichkeiten kosten die Corona-Politik zu viel Akzeptanz.