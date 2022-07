Gaskrise in den Kliniken: Wenn Krankenhäuser Patienten sind

Auch die Kliniken hängen an Putins Gas-Tropf und das sorgt für gewaltige Herausforderungen. Ein größerer Beitrag zum Klimaschutz ist vorerst nicht zu erwarten.

19.07.2022 | Stand: 16:24 Uhr

So verheerend der Befund ist, so wenig kann er noch überraschen. Wie in Schulen, Bahn oder Verkehrsinfrastruktur wurde auch in die deutschen Kliniken in den vergangenen Jahren viel zu wenig investiert. Energetisch sind die meisten Gebäude eine Katastrophe, an einen nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz, wie ihn künftig alle Bereiche der Gesellschaft leisten müssen, ist einstweilen nicht im Ansatz zu denken.

Dabei stößt der Gesundheitsbereich mehr Treibhausgase aus, als etwa der Flugverkehr. Das wiederum liegt auch daran, dass mehr als 90 Prozent der Kliniken Erdgas zum Heizen nutzen, das durch Putins Angriff auf die Ukraine nun knapp wird.

Gaskrise in den Krankenhäusern: Besserung ist nicht in Sicht

Gewaltige Investitionen wären erforderlich, um die Energiewende auch im Medizinsektor zu vollziehen, von der energetischen Gebäudesanierung ganz zu schweigen. Doch dem Staat fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Der Zustand der Kliniken wird sich deshalb in den kommenden Jahren weiter verschlechtern.

Kurzfristig droht sogar eine echte Katastrophe. Sollte im kommenden Winter das Gas knapp werden, stehen die Kliniken aufgrund ihrer immensen Bedeutung zwar ganz weit oben auf der Liste der Einrichtungen, die noch versorgt werden. Alten, verletzten und kranken Menschen darf nicht die Heizung ausgedreht werden, selbst wenn das bedeutet, dass Produktionsanlagen stillstehen.

Was ist, wenn gar kein Gas mehr fließt?

Doch wenn irgendwann gar kein Gas mehr fließen, die Versorgung komplett zusammenbrechen sollte, dann wären die Auswirkungen bei den Kliniken buchstäblich fatal - sprich tödlich.

Wie unter einem Brennglas zeigt die Lage der Krankenhäuser, in welch gefährliche, ja lebensgefährliche Abhängigkeit von Putins Gas sich Deutschland begeben hat. So geht es jetzt auch in den Hospitälern erst einmal darum, die nächste Kälteperiode irgendwie zu überstehen. Anschließend aber muss gerade dieser Bereich zu den ersten gehören, die von russischer Willkür unabhängig und klimaneutral werden.

