Habecks Umlage-Unfug: Absurder geht es kaum

Mit der Gas-Umlage hat sich der Wirtschaftsminister auf einen politischen Holzweg begeben. Dabei geht es auch ohne.

19.09.2022 | Stand: 16:34 Uhr

Kein Politiker gesteht gerne einen Fehler ein. Robert Habeck ist zwar ein Meister in der öffentlich inszenierten Selbstreflexion – mit seiner umstrittenen Gasumlage aber hat der Wirtschaftsminister sich auf einen politischen Holzweg begeben.

Wenn die Bundesregierung bereits über eine Verstaatlichung von Uniper verhandelt und auch den Versorger VNG mit Staatshilfen in Milliardenhöhe stabilisiert: Warum bittet sie dann auch noch die Gaskunden zur Kasse? Zahlen die über die umstrittene Umlage nicht ein zweites Mal für ein und denselben Zweck, nämlich die Rettung eines Energiekonzerns?

Die Gas-Umlage ist ordnungspolitisch Unfug

Habecks Umlage ist aus der Not geboren, eilig zusammengeschustert und auch ordnungspolitisch Unfug. In dem Moment, in dem die Regierung Unternehmen wie Uniper und VNG für so systemrelevant hält, dass sie um jeden Preis gerettet werden müssen, muss sie dafür auch das ganze Land in die Pflicht nehmen, also alle Steuerzahler und nicht nur die Hauseigentümer, Mieter oder Betriebe mit einem Gasanschluss.

Andernfalls würde, zum Beispiel, ein Mieter mit einer Gas-Etagenheizung über seine Umlage den Strom subventionieren, der noch immer aus Gas gewonnen und anschließend in Häusern oder Unternehmen ohne Gasanschluss verbraucht wird. Absurder geht es kaum.

