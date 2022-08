Schweden zeigt, wie Rente geht

Mit Aktien fürs Alter vorsorgen? Warum sich der Blick nach Skandinavien lohnt. Ein Kommentar.

23.08.2022 | Stand: 08:07 Uhr

Rentner sollen zu Aktionären werden, so plant es die Bundesregierung. Doch wenn die Reform nach schwedischem Vorbild aus dem maroden deutschen System ein Ruhestands-Bullerbü machen soll, muss die Ampel-Koalition erstens klotzen und zweitens schnell damit anfangen. Weil die geburtenstarken Jahrgänge in den kommenden Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden, wird es nämlich schon sehr bald sehr eng. Nötige grundlegende Korrekturen unterlässt die Politik ja seit Jahrzehnten aus Angst vor dem Zorn der Wähler.

Trotz steigender Lebenserwartung scheint ein späterer Renteneintritt tabu, eine Einbeziehung von Beamten, Selbstständigen und Freiberuflern ins gesetzliche System ist nicht in Sicht. Eine substanzielle Erhöhung der Beiträge für die ohnehin schon gewaltig belasteten Berufstätigen wäre ebenso politischer Selbstmord, wie eine Absenkung des Rentenniveaus. So steigt eben der Bundeszuschuss immer weiter, wodurch Geld für wichtige Zukunftsaufgaben fehlt.

(Lesen Sie auch: Herr Werding, wie lange müssen Jüngere bis zur Rente arbeiten?)

Die Riester-Rente kann weg

Jetzt will die Bundesregierung auf Initiative des kleinsten Koalitionspartners FDP die Rente mit Aktien zukunftssicherer machen. Zwar sind die dafür im laufenden Jahr vorgesehenen zehn Milliarden Euro nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein., doch die Idee ist richtig. Ein Blick nach Schweden macht Mut. Dort wurden im Zuge einer in den 1980er Jahren eingeleiteten Rentenreform zwangsweise alle Bürgerinnen und Bürger zu Investoren. 2,5 Prozent ihres jährlichen Einkommens müssen sie in Wertpapiere anlegen.

Wer sich nicht aktiv für ein anderes Finanzprodukt entscheidet, zahlt automatisch in den Staatsfonds AP7 ein. Der entwickelte sich zum Erfolgsmodell. Mit mehr als 65 Milliarden Euro Bilanzsumme ist er einer der beliebtesten Ruhestandsfonds Europas, erzielt regelmäßig zweistellige Renditen und sorgt zwischen Stockholm und Smaland für glückliche Alte. Ein einheitliches Produkt, für das kaum Nebenkosten anfallen, wäre den Riester- und Rürup-Verträgen deutlich überlegen. Die haben mit ihren hohen Verwaltungs- und Vertriebskosten vor allem die Finanzbranche glücklich gemacht.

Lesen Sie auch

Herr Werding, wie lange müssen Jüngere bis zur Rente arbeiten? Interview

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.