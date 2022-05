Trend zur Paarbeziehung: Nur die Grünen profitieren von der Ampel

In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen geht es in Richtung Schwarz-Grün. Die FDP ist der weinende Dritte. Was das für den Bund bedeutet.

Allen Unkenrufen zum Trotz: Die gute, alte Zweierbeziehung lebt - zumindest in der Politik. Hatte es lange so ausgesehen, als würde eine sich immer weiter auffächernde Parteienlandschaft Mehrheiten mit weniger als drei Partnern unmöglich machen, erfährt das Koalitions-Doppel gerade ein Comeback. Die Ergebnisse der jüngsten Landtagswahlen im einwohnerstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen und davor in Schleswig-Holstein zeigen offensichtlich einen Trend: Wenn Programm und Kandidaten zusammenpassen, sind auch wieder klarere Mehrheiten möglich.

Dass im Augenblick davon vor allem CDU und Grüne profitieren, ist kein Zufall. Ausgerechnet in einer Zeit, in der das Land die Corona-Krise noch nicht überwunden hat und erst zu begreifen beginnt, wie heftig die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine sein werden, treten in der Ampel-Bundesregierung die Differenzen zwischen SPD, Grünen und FDP immer offener zutage. Der sozialdemokratische Kanzler Olaf Scholz hat zwar markig eine Zeitenwende verkündet, ist anschließend aber eher durch Zögern und Zaudern aufgefallen. Einige der schärfsten Kritiker seines vorsichtigen Kurses etwa bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine kommen aus den Reihen der Ampel selbst.

FDP-Chef Christian Lindner erntet weder Applaus noch Dankbarkeit

Aber auch für FDP-Chef Christian Lindner laufen die Dinge im Regierungs-Dreier völlig anders als geplant. Als Finanzminister wollte er das Korrektiv sein, das die Roten bei den Sozialausgaben und die Grünen bei allzu teuren Klima-Projekten bremst. Stattdessen macht Lindner mit Rekordschulden von sich reden - gewaltige Krisen erfordern gewaltige Ausgaben. Lindner aber stellt die Budgets nur bereit, Applaus und Dankbarkeit für finanzielle Wohltaten ernten andere.

So macht die FDP auch im Dreierbündnis die Erfahrung, die sie schon aus vielen Zweierbündnissen kennt, im Bund wie im Land: Der kleinste Partner geht in der öffentlichen Wahrnehmung unter und verliert an Zustimmung. Profitiert von der Ampel hat dagegen, Stand jetzt, der mittlere Partner: die Grünen. Für Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck reichen schon Empathie und klare Ansagen, um den roten Kanzler und den liberalen Finanzminister in der Gunst der Bevölkerung auszustechen.

Kiel und Düsseldorf könnten zum Labor für eine künftige Regierung im Bund werden

Weil sich die Union, die nach dem Ende der Ära Merkel zunächst kopflos und konfus wirkte, unter dem neuen CDU-Chef Friedrich Merz erstaunlich schnell neu sortiert hat, redet alles plötzlich wieder von Schwarz-Grün. In Schleswig-Holstein hatte Wahlsieger Daniel Günther von der CDU zunächst zwar zumindest symbolisch die Hand nach dem bisherigen Partner FDP ausgestreckt. Doch erste Gespräche zeigten, dass drei Partner eben deutlich schwerer unter einen Hut zu bringen sind, als zwei. Jamaika-Bündnis ohne Not – diese Variante war schnell vom Tisch.

Wie in Schleswig-Holstein läuft es auch in Nordrhein-Westfalen auf eine Ehe von Konservativen und Oköpartei hinaus. Kiel und Düsseldorf könnten also zum Labor für eine künftige Bundesregierung werden. Dafür spricht auch, dass die Bürger von den Parteien der extremen Ränder offensichtlich kaum einen sinnvollen Beitrag zur Bewältigung der Krisen erwarten. Abzuwarten bleibt, ob AfD und Linke nach schwachen bis unterirdischen Landtagswahl-Ergebnissen auch im Osten an Zustimmung verlieren. Doch die Vorhersage, dass starke Ränder mittelfristig nur noch große oder riesengroße Koalitionen der Mitte erlauben, die für das Gefühl mangelnder Wahlmöglichkeit und Politikverdrossenheit sorgen, ist zum Glück nicht eingetreten. Zweierbündnisse mit klarer Richtung bleiben möglich, auch im Bund. In Zeiten, in denen gute Nachrichten Mangelware sind, ist, das eine.

