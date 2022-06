Krieg, Corona, Energie: Darüber berieten Scholz und die Länderchefs

Bund und Länder wollen sich für den Corona-Herbst rüsten und die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Bürger abfedern. Zentral sind dabei die Energiepreise.

02.06.2022 | Stand: 21:03 Uhr

Ein „großes Familientreffen“ nennt Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) den jüngsten Bund-Länder-Gipfel. Erstmals seit eineinhalb Jahren treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentinnen der Bundesländer wieder in Präsenz. Zuvor zwang die Corona-Pandemie die Treffen nicht nur in den digitalen Raum, sondern bestimmte auch die Tagesordnung fast vollständig. Nun hat der Krieg in die Ukraine die lebensbedrohliche Viruserkrankung in der öffentlichen Debatte überlagert.

Bund und Länder diskutieren am Mittwoch bis in den Abend über die die Folgen der russischen Invasion auf das Nachbarland für Deutschland. Die Versorgungssicherheit mit Öl und Gas sowie die Energiepreise stehen dabei im Mittelpunkt. Olaf Scholz sagt, gemeinsam schaffe man nun rasch die „Voraussetzungen, dass Flüssiggas importiert werden kann“. Der Kanzler weiter: „Für die Zukunft ist es wichtig, von fossilen Energien insgesamt unabhängig zu werden. Er kündigt mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien an.

Ministerpräsidentenkonferenz: Politik will Energiekonzerne in die Verantwortung nehmen

Nordrhein-Westfalens Landeschef Wüst (CDU), der aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, berichtet: „Die Länder haben den Bund aufgefordert, auch die Rentner bei den Energiekosten zu entlasten.“ Aktuell plant die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP, Rentnerinnen und Rentner von der Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro auszunehmen.

Mit Blick auf zunehmende Extremwetterereignisse, auch als Folge des Klimawandels, sind sich die Länder laut Wüst einig, „das Ziel einer Pflichtversicherung für Elementarschäden“ zu verfolgen. Der Bund solle das Prüfen und umsetzen. Franziska Giffey, die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, berichtet, dass sich die Runde dazu bekannt hat, Energiekonzerne in die Verantwortung zu nehmen, die von steigenden Benzin- und Gaspreisen profitieren. „Jetzt muss überprüft werden, inwieweit Preissteigerungen bei Benzin und Gas kartellrechtlich zu verfolgen sind“, sagt sie.

Regierung will Vorkehrungen für den nächsten Corona-Herbst treffen

Corona beschäftigt Bund und Länder weiterhin. Während der Sommer die Corona-Zahlen gerade deutlich sinken lässt, versprechen sie, sich umfassend für die nächste kalte Jahreszeit zu rüsten.„Wir wollen alle kein weiteres Hin und Her zwischen Lockdowns und Lockerungen, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben“, sagt Hendrik Wüst. Zusammen mit dem Bund würden umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um auf mögliche neue Corona-Wellen vorbereitet zu sein. Olaf Scholz betont: „Die nötigen Impstoffe werden alle beschafft oder sind schon beschafft.“

Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Bundestag umfassende Vorkehrungen für eine möglicherweise wieder ernstere Corona-Lage im Herbst abgekündigt. Er nannte Konzepte zu Impfungen und Tests, mehr Daten zur Belastung von Kliniken, einen besseren Schutz von Risikogruppen sowie mögliche Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. Lauterbach versprach, dass der Bund ausreichend Impfstoff für alle möglichen Corona-Varianten beschaffen werde - auch wenn das dazu führe, dass Impfdosen vernichtet werden.