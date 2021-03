Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Holt Malu Dreyer mit einem Sieg die SPD aus der Krise?

Wie Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg hofft Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz auf einen Sieg bei der Landtagswahl. Wir er gelingen?

14.03.2021 | Stand: 15:15 Uhr

Am Sonntag wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt.

gewählt. In den Umfragen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU SPD ab.

ab. Malu Dreyer ist seit 2013 Ministerpräsidentin und führt derzeit noch eine Ampel-Koalition ab

ist seit 2013 Ministerpräsidentin und führt derzeit noch eine ab Die Freien Wähler könnten erstmals den Sprung ins Parlament schaffen.

Alle Ergebnisse und Stimmen: Ab 17.30 Uhr berichten wir hier im Live-Blog zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

Zahlen und Fakten zur Landtagswahl: Rheinland-Pfalz hat fast 4,1 Millionen Einwohner, von denen 3,1 Millionen Menschen wahlberechtigt sind. 63 000 junge Menschen dürfen zum ersten Mal überhaupt bei einer Wahl ihre Kreuzchen machen. Es treten zwölf Parteien und eine Wählervereinigung an. Auf den Landeslisten stehen die Namen von 688 Bewerbern - mögliche Nachrücker nicht eingerechnet. In den 52 Wahlkreisen gibt es 389 Direktkandidaten - ohne Ersatzbewerber.

Wahlrecht: Die Wähler und Wählerinnen in Rheinland-Pfalz können zwei Kreuze machen. Mit der Erststimme oder Wahlkreisstimme wählen sie einen Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis, mit der Zweitstimme oder Landesstimme eine Partei. Die Zweitstimme ist entscheidend für die Zusammensetzung des neuen Landtags und die Kräfteverhältnisse.

Parlament: Der Landesverfassung zufolge gehören dem Landtag in der Regel 101 Abgeordnete an. Erringt eine Partei aber mehr Direktmandate in den 52 Wahlkreisen, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen würden, kommt es zu Überhang- und Ausgleichsmandaten - sprich: Auch für die anderen Parteien ziehen noch weitere Kandidaten in den Landtag ein, bis das Verhältnis wieder einigermaßen stimmt.

Kräfteverhältnis: Stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz bei der Landtagswahl 2016 wurde die SPD. Sie kam auf 36,2 Prozent der Stimmen (plus 0,5 Prozentpunkte). Die CDU erreichte 31,8 Prozent (minus 3,4 Punkte). Die Grünen büßten drastisch ein (minus 10,1 Punkte) und zogen knapp mit 5,3 Prozent in den Landtag ein. Die FDP wurde nach einer Legislatur Pause wieder in den Landtag gewählt und bekam 6,2 Prozent der Stimmen (plus 2,0 Punkte). Die AfD erreichte aus dem Stand 12,6 Prozent und zog als drittstärkste Fraktion in den Landtag ein. Die Linke blieb mit 2,8 Prozent draußen.

Regierung: Die SPD regiert im eigentlich als struktur- und wertkonservativ geltenden Rheinland-Pfalz seit 30 Jahren. Malu Dreyer ist seit 2013 Ministerpräsidentin. Die letzten fünf Jahre führte sie die einzige Ampel-Koalition in einem deutschen Flächenland an. Sie würde auch gerne mit Grünen und FDP weiter regieren. Die CDU will aber stärkste Fraktion werden und mit Christian Baldauf den Ministerpräsidenten stellen. Grüne und FDP haben keine Koalitionsaussage gemacht.

Umfragen: In den Umfragen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD ab - mit zuletzt einem leichten Vorsprung für die SPD und nicht mehr für die Union. Dass die FDP den Einzug in das Parlament schafft, scheint nach den letzten Umfragen sicher zu sein. Die Grünen dürften deutlich besser abschneiden als vor fünf Jahren, haben aber zuletzt in den Umfragen an Zustimmung verloren. Die AfD schneidet voraussichtlich schlechter ab als vor fünf Jahren - liegt aber vor der FDP. Spannend wird, ob die Freien Wähler erstmals den Sprung ins Parlament schaffen. In den letzten Umfragen lagen sie bei vier und fünf Prozent. Unwahrscheinlich ist dagegen, dass die Linke zum ersten Mal in den Landtag einzieht.

Optionen: Nach den Umfragen könnte die Koalition aus SPD, FDP und Grünen weiter machen. Dies könnte auch der Fall sein, wenn die CDU stärkste Partei wird. Rechnerisch möglich wären aber auch eine große Koalition aus SPD und CDU sowie ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP. Für Schwarz-Grün oder Rot-Grün würde es nach den letzten Umfragen nicht reichen.