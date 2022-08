Lauterbach lässt nicht locker – und mahnt vor der nächsten Corona-Welle

Die erste Corona-Impfkampagne hatte ihre Tücken. Läuft es im Herbst jetzt besser? Derzeit sinken die Zahlen zwar, aber Gesundheitsminister Lauterbach sieht schon die nächste Welle kommen.

12.08.2022 | Stand: 21:02 Uhr

Die Sommerwelle ebbt ab – Karl Lauterbach aber sieht schon die nächste Corona-Sturzflut über Deutschland hereinbrechen. Ob dann auch genügend neue Impfstoffe bereit stehen werden, wie der Gesundheitsminister jetzt forsch angekündigt hat?

Nach den Erfahrungen der vergangenen zweieinhalb Jahre sind daran zumindest Zweifel angebracht. Erst fehlte es an Masken, dann kam die Impfkampagne nicht in Gang, während Ärzte und Impfzentren später umso mehr geliefert bekamen und am Ende auf Millionen von Dosen sitzen blieben.

Den Beweis, dass Deutschland sich in einer Pandemie auch besser organisieren kann, ist die Politik bislang jedenfalls schuldig geblieben. Das liegt nicht nur an der trägen Gesundheitsbürokratie, sondern auch am Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern und einer Reihe weiterer politischer Ungereimtheiten.

Die FDP, zum Beispiel, spielt zu großen Teilen im Team Freiheit, der Gesundheitsminister von der SPD dagegen führt das Team Vorsicht auf das herbstliche Feld. Wie das Match endet? Offen. Mit Olaf Scholz als Schiedsrichter dürfte es eine quälend lange Hängepartie werden.

