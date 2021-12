Ein 56-Jähriger Russe ist zwei Jahre nach dem sogenannten "Tiergartenmord" mitten in Berlin zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden.

15.12.2021 | Stand: 11:40 Uhr

Mehr als zwei Jahre nach den tödlichen Schüssen auf einen Georgier tschetschenischer Abstammung mitten in Berlin ist ein 56-jähriger Russe zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Berliner Kammergericht sprach den Angeklagten am Mittwoch im sogenannten Tiergartenmord-Prozess des Mordes schuldig. Mehr in Kürze.