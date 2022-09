Lebensmittel werden gegen Kleidung getauscht: Inflation in Argentinien bei 70 Prozent

In Deutschland liegt die Inflationsrate bei mehr als sieben Prozent, in Argentinien ist sie zehnmal höher. Viele Menschen kommen kaum noch über die Runden.

Von Tobias Käufer

01.09.2022 | Stand: 21:56 Uhr

Wer überleben will, muss früh aufstehen. Wie Vater Damian und Sohn Ricardo. Sie ziehen sich dicke Wollmützen auf und wärmende Fließjacken an. "Es ist kalt in Buenos Aires zu dieser Jahreszeit", sagt Damian mitten im südamerikanischen Winter. "Und damit meine ich nicht nur das Wetter." Seine Familie hat ein kleines Umzugsunternehmen, doch das Geschäft läuft schlecht. Die Inflation hat Argentinien fest im Griff.

