Lettland: Neue Phase des hybriden Krieges

Lettlands Außenminister hat die "vorsätzlichen Angriffe" auf die Gasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 verurteilt. "Die Sabotage an den Pipelines Nordstream I und II muss als schwerwiegendster Sicherheits- und Umweltvorfall in der Ostsee eingestuft werden", twitterte er in der Nacht zum Mittwoch. "Es scheint, dass wir in eine neue Phase des hybriden Krieges eintreten."

Sabotage on Nordstream I and II pipelines must be classified as most serious security and environmental incident in the Baltic Sea. #Latvia stands in solidarity with #Denmark and is ready support investigation in any way we can. Seems that we enter new phase of hybrid war