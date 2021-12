Lindner: Zum Start 60 Milliarden an neuen Schulden

Finanzminister Christian Lindner besorgt sich viel Geld auf Vorrat. Als er noch in der Opposition war, hatte der FDP-Politiker genau das kritisiert.

14.12.2021 | Stand: 08:11 Uhr

Dass Regierung und Opposition zwei Paar Schuhe sind, können die Wähler gerade am neuen Finanzminister beobachten. Keine Woche im Amt, lädt der FDP-Vorsitzende nun nach und verschafft dem Staat 60 Milliarden Euro zusätzlich.

Das Geld wird über Staatsanleihen beschafft, die Verschuldung steigt also. „Diese Bundesregierung geht schnell und entschlossen die großen Herausforderungen unseres Landes an“, erklärte Lindner und sprach von einem Booster für die Wirtschaft.

Geld für E-Autos und saubere Fabriken

Die Mittel fließen in den Energie- und Klimafonds, einen Sondertopf zur Finanzierung des klimafreundlichen Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft. Daraus sollen zum Beispiel Zuschüsse für Chemiefabriken und Stahlhütten bezahlt werden, um die Produktion auf den teureren aber sauberen Wasserstoff umstellen zu können. Oder der Bonus für den Kauf von E-Autos.

Bild: Fabian Sommer, dpa

Denkbar ist auch, dass die Abschaffung der Ökostrom-Umlage aus diesem Nebenhaushalt finanziert wird. Bisher berappen Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die allermeisten Unternehmen die Umlage automatisch mit der Stromrechnung. Sie ist ein Grund dafür, dass Strom in Deutschland so teuer ist.

Lesen Sie auch

Kommentar Finanzminister Christian Lindner macht neue Schulden - zuletzt war er noch dagegen

Tatsächlich zieht er eine Kreditermächtigung, die der alte Bundestag bereits beschlossen hatte und die noch nicht abgerufen wurde. Die Ampel-Koalition hätte darauf verzichten können, wollte sich aber die Gelegenheit nicht entgehen lassen, die Ausnahme von der Schuldenbremse zu nutzen. Wegen der Corona-Pandemie darf der Bund ausnahmsweise deutlich mehr Schulden machen, als es die Schuldenbremse für Normaljahre vorsieht.

Große Zweifel an der Verfassungsfestigkeit

Dennoch geht die Regierung einen riskanten Weg. Der Bundesrechnungshof hält das Schuldenmachen auf Vorrat für unvereinbar mit der Verfassung. Der Grund: Die Gelder aus dem Krisenjahr müssten zweckgebunden für den Kampf gegen die wirtschaftlichen Schäden der Pandemie eingesetzt werden. Der hessische Staatsgerichtshof hat erst vor kurzem einen ähnlichen Versuch der Landesregierung, sich eine solche Kriegskasse zu schaffen, wieder kassiert. Die Bundesregierung geht hingegen davon aus, dass Hessen nicht auf den Bund übertragen werden könne.

Bilderstrecke

Die Ampel-Regierung: Wer welches Ministerium übernimmt

1 von 18 Annalena Baerbock, Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP) waren als Mitglieder der neuen Ampel-Regierung praktisch gesetzt. Ein Überblick über die weiteren neuen Ministerinnen und Ministerinnen. Bild: Michael Kappeler, dpa Annalena Baerbock, Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP) waren als Mitglieder der neuen Ampel-Regierung praktisch gesetzt. Ein Überblick über die weiteren neuen Ministerinnen und Ministerinnen. Bild: Michael Kappeler, dpa 2 von 18 Olaf Scholz (SPD) wird als Bundeskanzler und Nachfolger von Angela Merkel die neue Bundesregierung führen. Bild: John Macdougall, dpa Olaf Scholz (SPD) wird als Bundeskanzler und Nachfolger von Angela Merkel die neue Bundesregierung führen. Bild: John Macdougall, dpa 3 von 18 Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, übernimmt die Leitung des neu zusammengesetzten Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums. Bild: Kay Nietfeld, dpa Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, übernimmt die Leitung des neu zusammengesetzten Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums. Bild: Kay Nietfeld, dpa 4 von 18 Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen, wird neue deutsche Außenministerin. Bild: Robert Michael, dpa Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen, wird neue deutsche Außenministerin. Bild: Robert Michael, dpa 5 von 18 Steffi Lemke von den Grünen übernimmt das Umweltministerium. Die Agraringenieurin sitzt seit 2002 im Bundestag. Bild: Hendrik Schmidt, dpa Steffi Lemke von den Grünen übernimmt das Umweltministerium. Die Agraringenieurin sitzt seit 2002 im Bundestag. Bild: Hendrik Schmidt, dpa 6 von 18 Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) wird in der Ampel-Regierung Bundeslandwirtschaftsminister. Bild: Marijan Murat, dpa Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) wird in der Ampel-Regierung Bundeslandwirtschaftsminister. Bild: Marijan Murat, dpa 7 von 18 Anne Spiegel von den Grünen soll neue Bundesfamilienministerin werden. Sie ist seit 2016 Ministerin in Rheinland-Pfalz. Bild: Andreas Arnold, dpa Anne Spiegel von den Grünen soll neue Bundesfamilienministerin werden. Sie ist seit 2016 Ministerin in Rheinland-Pfalz. Bild: Andreas Arnold, dpa 8 von 18 Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, wird Bundesgesundheitsminister. Bild: Michael Kappeler, dpa Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, wird Bundesgesundheitsminister. Bild: Michael Kappeler, dpa 9 von 18 Das Verteidigungsressort soll Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht (SPD) übernehmen. Bild: Michael Kappeler, dpa Das Verteidigungsressort soll Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht (SPD) übernehmen. Bild: Michael Kappeler, dpa 10 von 18 Innenministerin soll die hessische SPD-Politikerin Nancy Faeser werden. Bild: Swen Pförtner, dpa Innenministerin soll die hessische SPD-Politikerin Nancy Faeser werden. Bild: Swen Pförtner, dpa 11 von 18 Das neue Bauministerium soll die Brandenburger SPD-Politikerin Klara Geywitz leiten. Bild: Kay Nietfeld, dpa Das neue Bauministerium soll die Brandenburger SPD-Politikerin Klara Geywitz leiten. Bild: Kay Nietfeld, dpa 12 von 18 Wolfgang Schmidt (SPD) übernimmt das Bundeskanzleramt. Er gilt als langjähriger Vertrauter des designierten Bundeskanzlers Olaf Scholz. Bild: Kay Nietfeld, dpa Wolfgang Schmidt (SPD) übernimmt das Bundeskanzleramt. Er gilt als langjähriger Vertrauter des designierten Bundeskanzlers Olaf Scholz. Bild: Kay Nietfeld, dpa 13 von 18 Svenja Schulze (SPD), bisher Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, übernimmt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bild: Kay Nietfeld, dpa Svenja Schulze (SPD), bisher Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, übernimmt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bild: Kay Nietfeld, dpa 14 von 18 Hubertus Heil (SPD) bleibt auch in der neuen Bundesregierung Bundesminister für Arbeit und Soziales. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa Hubertus Heil (SPD) bleibt auch in der neuen Bundesregierung Bundesminister für Arbeit und Soziales. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa 15 von 18 Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, wird Finanzminister in der neuen Bundesregierung. Bild: Michael Kappeler, dpa Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, wird Finanzminister in der neuen Bundesregierung. Bild: Michael Kappeler, dpa 16 von 18 Volker Wissing von der FDP übernimmt das Bundesverkehrsministerium. Bild: Michael Kappeler, dpa Volker Wissing von der FDP übernimmt das Bundesverkehrsministerium. Bild: Michael Kappeler, dpa 17 von 18 FDP-Politiker Marco Buschmann wird neuer Bundesjustizminister. Buschmann kommt wie Parteichef Lindner aus dem Landesverband NRW. Bild: Kay Nietfeld, dpa FDP-Politiker Marco Buschmann wird neuer Bundesjustizminister. Buschmann kommt wie Parteichef Lindner aus dem Landesverband NRW. Bild: Kay Nietfeld, dpa 18 von 18 Bettina Stark-Watzinger, FDP-Präsidiumsmitglied, wird Bundesbildungsministerin. Bild: Michael Kappeler, dpa Bettina Stark-Watzinger, FDP-Präsidiumsmitglied, wird Bundesbildungsministerin. Bild: Michael Kappeler, dpa 1 von 18 Annalena Baerbock, Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP) waren als Mitglieder der neuen Ampel-Regierung praktisch gesetzt. Ein Überblick über die weiteren neuen Ministerinnen und Ministerinnen. Bild: Michael Kappeler, dpa Annalena Baerbock, Robert Habeck (beide Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP) waren als Mitglieder der neuen Ampel-Regierung praktisch gesetzt. Ein Überblick über die weiteren neuen Ministerinnen und Ministerinnen. Bild: Michael Kappeler, dpa

Der Wirtschaftsprofessor Jens Südekum von der Universität Düsseldorf hält die rasche Geldbeschaffung trotz rechtlicher Bedenken für sinnvoll, weil in der Pandemie die Investitionen stark zurückgegangen sind und sich langsamer erholen. „Insofern ist es gut begründbar, dass der Bund eine Rücklage aufbaut, um damit in den kommenden Jahren die ökonomischen Folgen der Krise zu überwinden.“

Pikant an seinem Vorgehen ist, dass Lindner in seiner Rolle als Oppositionspolitiker das Schuldenmachen für die Reserve noch angeprangert hatte: „Die Bundesregierung verschiebt Steuergelder in Nebenhaushalte und Rücklagen und untergräbt damit den Grundsatz der Jährlichkeit."

Die Union hat die Rollen getauscht und kritisiert jetzt wiederum Lindner. „Schattenhaushalte werden aufgebaut und die Tilgung der Corona-Schulden wird weit in die Zukunft verschoben“, sagte der CDU-Haushaltspolitiker Andreas Jung unserer Redaktion. Die Haushaltsgrundsätze seien aber Klarheit und Wahrheit, „nicht Schatten und Nebel.“ Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) monierte, dass Lindner nach fünf Tagen seine Überzeugungen über Bord geworfen habe:. „Deutschland muss innerhalb der EU der Stabilitätsanker bleiben und jegliches Anzeichen für eigene kreative Haushaltspolitik vermeiden.“

Lesen Sie dazu auch: Baerbock: Atomare Abrüstung braucht dringend neue Impulse