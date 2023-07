Londoner Polizei leitet neue Partygate-Ermittlungen ein

Ausgelassene Weihnachtsfeiern und Geburtstagspartys im Parlament, während der Rest Großbritanniens im Lockdown ausharrte: Die Londoner Polizei ermittelt erneut zu den illegalen Zusammenkünften.

05.07.2023 | Stand: 00:21 Uhr

Die Polizei in der britischen Hauptstadt hat erneut Ermittlungen im Zusammenhang mit illegalen Lockdown-Partys im Regierungsviertel eingeleitet. Wie Scotland Yard mitteilte, geht es unter anderem um eine Veranstaltung am 14. Dezember 2020. Eine kürzlich an die Öffentlichkeit gelangte Videoaufnahme hatte das Team des damaligen konservativen Bürgermeisterkandidaten für London, Shaun Bailey, beim ausgelassenen Feiern gezeigt.

Ebenfalls ermittelt werden soll zu einer Veranstaltung im Parlament am 8. Dezember 2020, hieß es in der Polizeimitteilung weiter. Einem Bericht zufolge soll es eine Geburtstagsfeier im Parlament gegeben haben. Pikant daran: Teilgenommen haben soll ausgerechnet ein scharfer innerparteilicher Kritiker von Ex-Premier Boris Johnson, Sir Bernard Jenkin. Ein Ausschuss, dem Jenkin angehört, hatte Johnson vor wenigen Wochen wegen Lügens im Parlament im Hinblick auf die Partygate-Affäre gerügt. Einer Suspendierung aus dem Unterhaus entging Johnson nur, weil er sein Mandat zuvor niederlegte.

Während Johnsons Amtszeit wurden insgesamt 126 Strafbefehle wegen illegaler Feiern im Regierungsviertel verhängt. Auch Johnson und der aktuelle Premier, Rishi Sunak, erhielten Strafen. Johnson hatte im Parlament jedoch lange Zeit jegliches Fehlverhalten abgestritten. Berichte über weitere verbotene Zusammenkünfte Johnsons, die von der Polizei geprüft wurden, führten unterdessen nicht zu neuen Ermittlungen.