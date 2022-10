Mainzer OB wird Nachfolger von Roger Lewentz

Bereits einen Tag nach dem Rücktritt von Roger Lewentz als Innenminister von Rheinland-Pfalz ist heute sein Nachfolger vereidigt worden.

13.10.2022 | Stand: 17:20 Uhr

Der bisherige Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling ( SPD) ist am Donnerstag als neuer Innenminister vereidigt worden. Im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz sprach er vor Landtagspräsident Hendrik Hering den Amtseid und fügte die religiöse Formel hinzu: "So wahr mir Gott helfe."

Zuvor dankte Ministerpräsidentin Malu Dreyer dem bisherigen Amtsinhaber Roger Lewentz (beide SPD) für sein elfjähriges Wirken als Innenminister. Sie freue sich, dass es gelungen sei, für die Nachfolge "eine sehr hervorragende Lösung zu finden". Dreyer fügte hinzu: "Damit wird ein nahtloser Übergang an der Spitze des Innenministeriums erreicht und die Handlungsfähigkeit des Ressorts gewährleistet." Der Landtag bestätigte Ebling mit den Stimmen der drei Regierungsfraktionen, die Oppositionsfraktionen stimmten dagegen.

"Jetzt bringt ihr mich aber in Verlegenheit", sagte der 55-jährige Ebling, als die Fraktionsvorsitzenden mit Blumensträußen kamen und ihm gratulierten. Für die AfD-Fraktion gratulierte die Abgeordnete Iris Nieland.

Lewentz (SPD) war am Mittwoch nach wachsender Kritik an seiner Rolle während der Flutkatastrophe im Ahrtal zurückgetreten.

