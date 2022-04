Le Pen im Porträt: Das Gesicht der französischen Rechtsextremen

Marine Le Pen tritt in den Stichwahlen gegen Emmanuel Macron an und will bei der Wahl 2022 in Frankreich Präsidentin werden. Ein Porträt.

19.04.2022 | Stand: 17:58 Uhr

Sie ist laut, gibt sich kämpferisch und will als Retterin von Frankreich in die Geschichte eingehen. Marine Le Pen wird am 24. April 2022 in der Stichwahlgegen Emmanuel Macron antreten. Der amtierende Präsident will sein Amt verteidigen, Le Pen will ihn stürzen. Bei der Wahl 2017 hatten ein und dasselbe Duell die Präsidentschaft von Frankreich entschieden, damals hatte sich Macron durchgesetzt. Auch dieses Jahr gilt er als Favorit, doch seine Rivalin ist gefährlich. Umfragen sagen aus, dass es ein enges Rennen geben sollte. Doch wer ist die Frau, welche die französische Politik gründlich durcheinanderwirbeln will?

Wahl 2022 in Frankreich: Marine Le Pen schließt Vater aus der Partei aus

"Ich bin die Kandidatin des Volkes", rief Le Pen bei ihren Auftritten im Wahlkampf immer wieder. Das hatte sie auch vor fünf Jahren schon gemacht. Sie will das französische Volk von den "arroganten Eliten" befreien und Frankreich ein ganzes Stück weiter nach rechts bewegen. Die 53-Jährige ist das Gesicht der französischen Rechtsextremen geworden. Das hat bei den Le Pens gute Tradition, denn auch hier Vater hatte einst diese Rolle inne. (Lesen Sie auch: Die Präsidentschaftswahl ist eine Schmach für die einstmals stolzen Volksparteien)

Jean-Marie Le Pen hatte die Partei "Front National" in den 1970er Jahren gegründet. Mittlerweile wurde sie in "Rassemblement National" - und seine Tochter ist deren Vorsitzende. 2011 hatte Marine Le Pen die Zügel übernommen und fährt seitdem einen Kurs, den sie als "Entdiabolisierung" bezeichnet. Offener Rassismus wird nicht mehr geduldet, genau wie die Leugnung des Holocausts. Wer aus der Reihe tanzt, der muss gehen. Das musste auch ihr Vater erleben, der 2016 aus der Partei ausgeschlossen wurde. Er hatte immer wieder fremdenfeindliche Äußerungen getätigt. Wohl mindestens eine zu viel.

Le Pen tritt gegen Macron an - und will Präsidentin werden

Le Pen hat die Partei salonfähig gemacht und sie aus der rechten Ecke gehievt. Sie ist immer noch rechtsextrem, doch das stört viele Franzosen nicht mehr so sehr. Le Pen ist beliebt, mehr als ein viertel der Menschen in Frankreich finden sie sympathisch. Sie will für die enttäuschten Franzosen eintreten. Die zunehmende Unzufriedenheit im Land hilft ihr dabei. "Sie sagt: 'Wir sind alle Opfer machtgieriger Politiker und korrupter Systeme' - und sie präsentiert sich selbst als die einzige, die die unbequeme Wahrheit sagt", analysiert der Psychologe Serge Hefez bei der tagesschau.

Außerdem stellt Le Pen einen Gegenentwurf zu dem Überflieger Macron dar, gegen den sie nun zum zweiten Mal antritt. Macron gilt in weiten Teilen der Bevölkerung als überheblich und Verkörperung der Oberschicht. Genau das befeuert Le Pen in ihren lauten und polternden Reden. Sie ist dadurch für eine breitere Schicht wählbar geworden.

Le Pen und Putin: Ein freundschaftliches Verhältnis

Für Aufregung sorgte im Wahlkampf 2022 Le Pens Nähe zu Wladimir Putin. Nachdem der Präsident von Russland den Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hatte, ließ Le Pen Broschüren und Plakate vernichten, welche sie an der Seite von Putin zeigten. Vier Wochen vor der Präsidentschaftswahl 2017 war Le Pen von Putin in Moskau empfangen worden. Damals hatte sie in der Öffentlichkeit unter anderem Verraten, dass sie Putins Meinung zur Krim teile. "Die Krim gehörte niemals zur Ukraine", hatte sie in einem Interview mit einer russischen Zeitung gesagt. Die Partei von Le Pen soll sogar Spenden aus Russland bekommen haben. Es liegt nahe, dass Putin diese bewilligt oder sogar gesteuert habe.

Le Pen ist außerdem als Gegnerin der NATO und der EU bekannt. Putin und Russland sieht sie hingegen trotz des Krieges weiterhin als Partner an. Das zeigt, dass eine Präsidentschaft von Le Pen in Europa einiges durcheinanderwirbeln könnte.

Marine Le Pen: Alter, Vater, Kinder, Partei

Im Gegensatz zu ihrem politischen Gegner Macron hat Le Pen drei eigene Kinder. "Ich sage ihnen: 'Macht euch darauf gefasst, dass man euch unangenehme Fragen stellt.' Ich selbst mache das auch schon seit Jahrzehnten mit", sagte sie einmal über sie. Le Pen erzählte auch, dass sie es in ihrer Kindheit nicht leicht hatte - als Tochter von Jean-Marie Le Pen. Das hat ihr nach eigener Aussage einen kämpferischen Charakter beschert.

Name : Marion Anne Perrine Le Pen

: Marion Anne Perrine Le Pen Geburtstag : 05.08.1968

: 05.08.1968 Alter : 53

: 53 Geburtsort : Neuilly-Sur-Seine, Frankreich

: Neuilly-Sur-Seine, Frankreich Eltern : Jean-Marie Le Pen und Pierrette Lalanne

: Jean-Marie Le Pen und Pierrette Lalanne Geschwister : Le Pen hat zwei Schwestern: Marie-Caroline und Yann

: Le Pen hat zwei Schwestern: Marie-Caroline und Yann Ehen und Partnerschaften : Franck Chauffroy (geschieden 2000), Eric Lorio (geschieden 2006), Louis Aliot (nicht verheiratet, seit 2019 getrennt)

: Franck Chauffroy (geschieden 2000), Eric Lorio (geschieden 2006), Louis Aliot (nicht verheiratet, seit 2019 getrennt) Kinder : Mathilde (*1999), Louis (*1999) und Jehanne (*1998)

: Mathilde (*1999), Louis (*1999) und Jehanne (*1998) Berufliche Laufbahn: Anwältin, Politikerin und Vorsitzende der Partei Rassemblement National (ehemals Front National)

