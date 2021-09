Soll Markus Söder statt Laschet Jamaika aushandeln - und Kanzler werden?

Kann die Union auch ohne Armin Laschet? Einige der Mitglieder wollen das offenbar versuchen. Markus Söder soll über Jamaika verhandeln und Kanzler werden.

Der Machtkampf in der Union spitzt sich zu. Profiteur könnte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sein. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, soll es innerhalb der Union Bestrebungen geben, CSU-Chef Söder zu drängen, mit Grünen und FDP zu verhandeln. Das Ziel: Eine Jamaika-Koalition anbieten und Söder im Erfolgsfall für die Wahl zum Bundeskanzler aufstellen lassen. Markus Söder ist zwar nicht Mitglied des deutschen Bundestages. Für eine mögliche Wahl zum Bundeskanzler muss er das aber auch nicht sein.

Aus der CSU-Landesgruppe im Bundestag heißt es, dass diese überraschende Wende mit Söder im Mittelpunkt bislang so kein Thema unter den Abgeordneten sei. Allerdings sei sie auch "nicht ausgeschlossen", wie ein Parlamentarier unserer Redaktion sagte. Die Lage in der Union bleibt extrem unübersichtlich in diesen Stunden.

Markus Söder gratuliert Olaf Scholz

In einer Pressekonferenz gemeinsam mit Alexander Dobrinth nach der ersten Sitzung der CSU-Landesgruppe in Berlin äußerte sich Söder nicht zu den möglichen Jamaika-Verhandlungen mit ihm an der Spitze. Viel mehr sieht er die SPD am Zug, über eine mögliche Ampel-Koalition zu beraten. "Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz", sagte Söder auf der Pressekonferenz.

Es sei wichtig, das Wahlergebnis zu respektieren, sagte der CSU-Chef. Für die Union sei es "eine schwere Niederlage" gewesen, sie habe auf breiter Front einen Einbruch erlitten. Daher wolle er auch Scholz dazu gratulieren, dass die SPD die meisten Stimmen bekommen habe.

Söder: Wahlergebnis ist kein Regierungsauftrag für die Union

Für die Union lasse sich aus dem Wahlergebnis kein Regierungsauftrag ableiten, es bleibe aber Verantwortung. Man sei daher zu Gesprächen über eine mögliche Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen bereit. "Aber wir werden uns nicht anbiedern." Söder machte deutlich, dass die Union nach der Wahlniederlage nun "Stabilität und Ordnung" in ihre Prozessstrukturen bringen müsse, um überhaupt gesprächsbereit zu sein. Die Aussagen dabei können auch als Spitze gegenüber Kanzlerkandidat Armin Laschet gewertet werden.

Machtkampf in der Union: Soll Markus Söder eine Jamaika-Koalition aushandeln?

Söder selbst hat sich bisher nicht zu den Gerüchten geäußert. Seine Kanzlerambitionen hatte der CSU-Chef nach dem verlorenen Machtkampf im April vorerst aufgegeben. In der aktuellen Debatte um einen Regierungsanspruch der Union äußerte sich Söder bisher zurückhaltend. Er sagte zwar, die Union habe nach der Niederlage keinen natürlichen Regierungsanspruch. Doch den Gang in die Opposition forderte er nicht. Beobachter werten das als Manöver, um sich eine Machtoption offen zu halten.