Mehrheit der EU-Bürger unterstützt Sanktionen gegen Russland

Ein Großteil der Europäerinnen und Europäer befürwortet einer Umfrage der EU-Kommission zufolge die gegen Russland verhängten Sanktionen.

47 Prozent der Befragten stimmen den Strafmaßnahmen voll und ganz zu, weitere 31 Prozent eher zu, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Auch die Finanzierung militärischer Unterstützung oder direkte Waffenlieferungen an die Ukraine befürworten insgesamt 68 Prozent der Befragten - davon 35 Prozent besonders.

Europeans continue to strongly support the EU's response to Russia's invasion of Ukraine and the EU's energy actions.



The new #Eurobarometer survey released today also shows how Europeans feel about the European Union, the economy, COVID-19 and what their concerns are.



