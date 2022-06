Merkel zu Besuch in Washington - Museumsbesuch mit Obama

Ex-Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) hält sich derzeit zu einem Besuch in Washington auf.

"Ich kann bestätigen, dass sich Bundeskanzlerin a.D. Dr. Merkel derzeit zu nachamtlichen politischen Gesprächen in Washington D.C. aufhält", teilte eine Sprecherin der ehemaligen Bundeskanzlerin am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Merkel hatte in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass sie nach ihrer 16-jährigen Amtszeit viel reisen wolle - unter anderem auch in die USA.

Zuvor hatte der frühere US-Präsident Barack Obama auf Twitter ein Foto veröffentlicht, dass ihn gemeinsam mit Merkel bei einem Museumsbesuch in Washington zeigt.

As president, I saw Chancellor Merkel lead through crises with her wise pragmatism, good humor, and unrelenting moral compass—and I feel lucky to call her a friend. Grateful for the chance to visit the @NMAAHC today, a reminder that America is a constant work in progress. pic.twitter.com/CggYWllm31