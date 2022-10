Messer-Attacke: Zwei Tote und mehrere Verletzte in Las Vegas

Bei einer Messerattacke auf der bekannten Hotelmeile in Las Vegas sind zwei Menschen getötet worden. Sechs weitere wurden verletzt, drei davon schwer, sagte Polizeichef James LaRochelle am Donnerstag (Ortszeit). Unter den Opfern seien sowohl Touristen als auch Einwohner der Stadt, sagte er ohne nähere Angaben. Der mutmaßliche Täter - ein Mann Mitte 30 - sei festgenommen worden. Als Waffe sei am Tatort ein großes Küchenmesser sichergestellt worden. Zum möglichen Motiv äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

#BREAKING Other victims are being transported to area hospitals with unknown extent of injuries. The suspect has been taken into custody. This is an ongoing investigation.



There are road closures in the area. Citizens are advised to avoid the area.



Event LLV221000021737