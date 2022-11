Midterms 2022: Wann kommen die Ergebnisse?

Am Dienstag finden in den USA die Midterms 2022 statt. Die Bürger entscheiden, wer die Mehrheit im Kongress erhält. Wann stehen die Ergebnisse fest?

08.11.2022 | Stand: 10:57 Uhr

In den USA wird gewählt. Zwei Jahre nach der Wahl von US-Präsident Joe Biden und zwei Jahre vor der nächsten Wahl finden die Midterms 2022 statt. Dabei wählen die Amerikaner ein neues Repräsentantenhaus sowie Teile des Senats neu. Zudem wird in 36 Bundesstaaten neu über die Gouverneure abgestimmt. Sie sind die Staats- und Regierungschefs der US-Staaten.

Midterms 2022: Wann gibt es erste Prognosen?

Die USA liegen in mehreren Zeitzonen. Das wirkt sich auf den Zeitplan der Midterms aus. Während die ersten Wahllokale im Osten den Landes schon schließen, kann im Westen noch abgestimmt werden. Somit werden die Ergebnisse der Midterms erst nach und nach feststehen. Die ersten Wahllokale schließen um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit, die letzten am Mittwochmorgen um 7 Uhr. Gewöhnlich gibt es die ersten Prognosen kurz nach der Schließung der jeweiligen Wahllokale. Diese beruhen auf Umfragen am Wahltag.

Midterms 2022: Wann gibt es die Ergebnisse?

Die ersten Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise werden dann nach und nach veröffentlicht. In der Nacht werden immer wieder Zwischenergebnisse veröffentlicht. Exakte Ergebnisse der Wahl des Repräsentantenhauses gibt es dann womöglich bereits am Morgen nach den Midterms.

Anders ist das bei der Zusammensetzung des Senats. "Wahrscheinlich wird die Kontrolle über den Senat durch einige knappe Rennen entschieden", sagte der Verfassungsrechtler Gregory Magarian von der Washington University in St. Louis der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Auszählung der Stimmen könnte es mehrere Tage lang Unsicherheiten geben. Auch rechtliche Anfechtungen der Resultate hält er für möglich. "Daher würde es mich nicht überraschen, wenn es Wochen oder zumindest Tage dauern würde, bis einige der knappen Wahlen entschieden sind und wir das Ergebnis im Senat kennen", so Magarian.

Auch Präsident Biden hatte die Bürgerinnen und Bürger bereits zu Geduld aufgerufen. Immer mehr Stimmen würden vorzeitig oder per Briefwahl abgegeben, sagte Biden. In vielen Bundesstaaten beginne erst nach Schließung der Wahllokale die Auszählung. "Das bedeutet, dass wir in einigen Fällen den Wahlsieger erst einige Tage nach der Wahl kennen werden", betonte er. "Es braucht Zeit, um alle legitimen Stimmzettel auf legale und ordnungsgemäße Weise auszuzählen."