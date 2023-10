Mindestens sechs Tote bei Brand in Diskothek in Murcia

Gegen sechs Uhr morgens bricht in einer Diskothek in Spanien ein Feuer aus. Sechs Menschen sterben. Die Zahl der Todesopfer könnte noch weiter steigen.

01.10.2023 | Stand: 11:28 Uhr

Bei einem Brand in einer Diskothek in Spanien sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Feuer in Murcia im Südosten des Landes seien außerdem mindestens vier Menschen verletzt worden, teilte der Notdienst mit.

Die Flammen seien gegen sechs Uhr morgens ausgebrochen und erst gegen neun Uhr gelöscht worden. Weitere Todesopfer seien nicht ausgeschlossen, hieß es. Möglicherweise gebe es mehrere Vermisste, sagte Bürgermeister José Ballesta. Die Ursache des Brandes blieb zunächst unbekannt.