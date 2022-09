Minister: Bald Stiko-Empfehlung zu angepassten Impfstoffen

Mit der Verbreitung neuer Corona-Varianten, wurden auch die Impfstoffe angepasst. Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte nun an, dass die Stiko auch für diese eine Empfehlung aussprechen werde..

19.09.2022 | Stand: 14:27 Uhr

Zu Corona-Impfungen mit den fortentwickelten neuen Präparaten gegen aktuelle Virusvarianten soll bald eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) kommen. Damit könne "in Kürze gerechnet werden", erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Montag bei Twitter. Das Ministerium erwartet die neue Empfehlung "noch diese Woche", wie eine Sprecherin in Berlin mitteilte. Das Votum des unabhängigen Gremiums gilt vielen Ärztinnen und Ärzten als Orientierung. Generell zugelassen sind die neuen Impfstoffe bereits, die an die Omikron-Varianten BA.1 sowie BA.4/BA.5 angepasst sind.

Mehrere Fachleute, die der Stiko nicht angehören, hatten zuletzt gesagt, dass eine Auffrischungsimpfung mit den neuen Präparaten etwa für die Gruppen infrage kommen dürfte, denen die Stiko auch jetzt schon eine zweite Booster-Impfung empfiehlt. Das sind zum Beispiel Menschen ab 60 Jahre und Gruppen mit Risikofaktoren.

Lauterbach erläuterte, dass "ab Mitte der Woche" auch der an die Variante BA.5 angepasste Impfstoff in den Praxen sein soll. Erste Dosen des Präparats von Biontech sollen voraussichtlich bis Dienstag an den Pharma-Großhandel ausgeliefert werden, wie aus früheren Ministeriumsangaben hervorgeht. Bis 3. Oktober soll Deutschland rund 19 Millionen Dosen des Präparats erhalten. Die Europäische Kommission hatte den Impfstoff vor einer Woche zugelassen. Neue Impfstoffe, die an BA.1 angepasst sind, hatten bereits zuvor eine Zulassung erhalten.

Sehr gute Übersicht der Studien, die zeigen, für wen sich eine 4. Impfung lohnt. Mit einer Empfehlung für die neuen angepassten Impfstoffe durch die STIKO kann in Kürze gerechnet werden. Ab Mitte der Woche ist auch der BA5 angepasste Impfstoff in den Praxen. https://t.co/G7DVH53RdU — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) September 19, 2022

Tweet Lauterbach

