Minister Gerd Müller zum neuen Chef der UN-Industrieagentur gewählt

Gerd Müller (CSU) ist Allgäuer und mittlerweile Bundesentwicklungsminister. Am 15. November 2020 werden Vorwürfe gegen den 65-Jährigen laut, er habe seine Ehefrau Gertie Müller-Hoorens auf "Luxus-Reisen" in der Regierungsflugmaschine mitgenommen. Er rückt dadurch wieder stärker in den Fokus. In der Bildergalerie stellen wir die politische Karriere des Allgäuers vor. Das Bild zeigt Gerd Müller im September 2020 im Bundestag.