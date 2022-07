Ministerien verbieten Einbau von neuen Gasheizungen

Weil die Bundesregierung die nationalen Klimaziele bei Gebäuden und im Verkehr verfehlt hat, soll jetzt nachgebessert werden. Eine Folge ist das Verbot von neuen Gasheizungen.

13.07.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Im Gebäudebereich sollen nicht mehr so viele Treibhausgase ausgestoßen werden. Deshalb wollen Bauministerin Klara Geywitz ( SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nun mit mehreren Maßnahmen beim Klimaschutz nachbessern. Teil dieses Sofortprogramms ist es, dass ab 2024 keine reinen Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Ab übernächstem Jahr dürfen dann nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien arbeiten. Das Gebäudeenergiegesetz soll dann dementsprechend geändert werden.

Neue Gasheizung ab 2024 verboten: Umrüsten auf Wärmepumpe

Etwa die Hälfte aller Wohnungen in Deutschland werden laut dem Handelsblatt mit Erdgas beheizt, ein Viertel mit Öl. Auch weil die Gaspreise immer weiter steigen, sind alternative Heizmethoden aktuell gefragt. Dabei ist vor allem eine Wärmepumpe eine lukrative Option. Diese zieht ihre Energie aus unterschiedlichen Energiequellen wie der Umgebungsluft, der Erde oder des Grundwassers. Dementsprechend müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden.

Die Kosten für die Wärmepumpe fallen je nach Aufwand unterschiedlich hoch aus. Man kann mit Kosten zwischen 7000 und 15.000 Euro rechnen. Hinzukommen kommen Kosten für die Installation, die in vielen Fällen nochmal genauso viel oder sogar mehr kostet, und den Einbau. Auch der Austausch der Heizkörper oder Leitungen kann zusätzliche Kosten verursachen. Die Umrüstung kann mit bis zu 35 Prozent bezuschusst werden. Zusätzlich zum Umbau fallen auch Kosten für die Entsorgung der Gasheizung an. Je nach Modell muss man mit bis zu 2000 Euro rechnen. Einige Anbieter von Heizungssystemen bieten aber beim Kauf eine kostenlose Entsorgung an.

Eine Wärmepumpe ist zwar effizient, umweltschonend und günstig, trotzdem fallen auch nach der Anschaffung Kosten für den Strom an. Die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe ist dabei davon abhängig, ob man sie für die Heizung oder Warmwasserbereitung nutzt. Die Jahresarbeitszahl liegt zwischen 2,4 und 4,5 für Warmwasser und 2,8 und 4,8 für die Heizung. Dementsprechend liegen die Stromkosten bei etwa 800 Euro jährlich.

Klimaschutz-Sofortprogramm: Häuser sollen saniert werden

Bis 2030 müssen allein im Gebäudebereich noch 152 Millionen Tonnen CO 2 mehr eingespart werden als bislang. Diese Lücke werde das Sofortprogramm mehr als schließen, heißt es laut der Deutschen Presseagentur aus Regierungskreisen. Es gehe insbesondere darum, mehr Häuser zu sanieren und eine Wärmeversorgung ohne fossile Brennstoffe zu etablieren. Dabei sollen die Bürger finanziell aber nicht überlastet werden.

Aus diesem Grund soll die staatliche Förderung für effiziente Gebäude neu ausgerichtet werden. Das Sanieren soll dabei in den Fokus rücken. Zudem wollen die Ministerien die Umstellung von Fernwärmenetzen auf erneuerbare Energien und Abwärme fördern. Für Handwerksbetriebe soll es Schulungen zum Einbau von Wärmepumpen geben.

Ausstoß an Treibhausgasen steigt in Deutschland

Im vergangenen Jahr stieg Deutschlands Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen um 4,5 Prozent. Das eigentlich schon für 2020 gesetzte Ziel von 40 Prozent weniger Treibhausgas-Ausstoß im Vergleich zu 1990 wurde damit auch ein Jahr danach noch verfehlt. Im langfristigen Vergleich sanken die Emissionen lediglich um 38,7 Prozent.