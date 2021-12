Ministerpräsident Wüst: Wegen Corona keine Karnevalssitzungen in NRW

Der Karneval kann in NRW auch in dieser Saison nicht wie gewohnt stattfinden. Vertreter wollen daher freiwillig auf mehrere Veranstaltungen verzichten.

14.12.2021 | Stand: 15:31 Uhr

Der Karneval kann nach den Worten von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU) wegen der Corona-Pandemie auch in dieser Saison nicht wie gewohnt stattfinden. Veranstaltungen, bei denen sich viele Menschen in engen Innenräumen begegneten, seien in den nächsten Monaten nicht verantwortbar, sagte Wüst am Dienstag nach einem Gespräch mit Vertretern des organisierten Karnevals.

Karnevalsvertreter verzichten auf diese Veranstaltungen

Dies gelte etwa für Karnevalsbälle, Partyformate und gesellige Karnevalssitzungen, bei denen Abstandsgebote und Maskenpflicht nur schwerlich umsetzbar seien, sagte Wüst. Deshalb hätten die Karnevalsvertreter freiwillig zugesagt, auf solche Veranstaltungen zu verzichten.

