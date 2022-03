Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag: Bleibt es bei den Corona-Lockerungen ab 20. März?

Am Donnerstag, 17. März, ist MPK. Es wird über Corona-Regeln, Maskenpflicht und Spritpreise gesprochen. Danach gibt es eine Pressekonferenz - Uhrzeit und mehr.

16.03.2022 | Stand: 08:22 Uhr

Diese Woche findet erneut eine Ministerpräsidentenkonferenz statt. In der Bund-Länder-Runde berät sich Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) mit den Länderchefs über den Ukraine-Krieg und das weitere Vorgehen in der Pandemie mit neuen Corona-Regeln.

Danach werden die Beschlüsse in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Wann findet die MPK statt? Wann die Pressekonferenz?

Uhrzeit: Wann ist die nächste MPK?

Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz findet am Donnerstag, 17.03.22, um 9.30 Uhr statt. Anschließend wird es gegen 14 Uhr ein Gespräch mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geben.

Wo findet die MPK statt?

Die Ministerpräsidentenkonferenz wird, wie auch die letzte MPK am 16.02., als Video-Konferenz stattfinden.

Was sind die Themen der MPK?

Der Fokus der Ministerpräsidentenkonferenz wird auf der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg liegen. Diese Themen sollen dabei besprochen werden:

Stark steigende Energiekosten

Beschleunigung der Energiewende

Unterbringung und Versorgung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine

Freedom-Day: Geplantes Ende der Corona-Maßnahmen

Wie es ab dem 20. März weitergehen soll, erfahren Sie hier.

Wann ist Pressekonferenz zur MPK am 17. März?

Im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz wird eine Pressekonferenz stattfinden. Dort werden die neuen Beschlüsse vorgestellt.

Die Pressekonferenz finden Sie dann an dieser Stelle im Livestream.

MPK: Neue Corona-Regeln ab 20. März 22

Bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz soll intensiv über den Wegfall der meisten deutschlandweiten Corona-Schutzauflagen gesprochen werden.

Dabei sollen Arbeitgeber die Gefahr durch das Corona-Virus in ihrem Unternehmen selbst einschätzen und ein hauseigenes Hygienekonzept erstellen. Darunter fallen das Bereitstellen von Masken, Tests und Home-Office sowie Abstands-, Hygiene- und Maskenregeln.

Arbeitgeber sollen künftig selbst über Home-Office-Regelungen bestimmen können. Bild: Kira Hofmann, dpa (Symbolbild)

Wie geht es nach der MPK weiter?

Am selben Tag wie die Ministerpräsidentenkonferenz will der Bundestag erstmals über Anträge zu einer allgemeinen Impfpflicht diskutieren.

Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht existiert bereits seit dieser Woche. Mitarbeitende von Pflegeheimen, Krankenhäusern und Kliniken müssen demnach bis Dienstag, den 15. März vorweisen, dass sie geimpft oder genesen sind oder sich nicht impfen lassen können.

Ist ein Ende der Maskenpflicht in Sicht?

Nur zwei Tage nach der Ministerpräsidentenkonferenz soll bereits über weitere Corona-Lockerungen gesprochen werden.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) schlagen dabei einen deutlich verringerten Corona-Schutz für Deutschland vor.

In ihrem Entwurf fordern sie, dass deutschlandweit die Maskenpflicht lediglich in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Kliniken sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln wie dem Zug oder dem Flugzeug bestehen bleiben soll.

Das Ende der Maskenpflicht könnte am 19.03. entschieden werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild)

Zudem soll die Testpflicht nur noch in Heimen und Schulen weitergeführt werden.

Lediglich bei einer wesentlichen Verschlimmerung der Corona-Lage sollen die geltenden Auflagen wieder verschärft werden. Dazu zählen:

Maskenpflicht

Abstandsregeln

Hygienekonzepte

Impf-, Genesenen- und Testnachweise

Aktuelles zur Corona-Pandemie im Allgäu und der Welt lesen Sie in unserem Newsblog.

Weitere Nachrichten aus der aktuellen Politik: