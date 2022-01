Niedersachsens Innenminister Pistorius will legalen Waffenverkauf auf den Prüfstand stellen

Nach dem Amoklauf am Montag an der Uníversität in Heidelberg will der niedersächsische Innenminister Pistorius den legalen Waffenverkauf prüfen.

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius ( SPD) hat nach dem Amoklauf in Heidelberg schärfere Regeln für den legalen Waffenerwerb gefordert. Er sei entsetzt, warum es in Europa immer noch so leicht sei, an Waffen zu kommen, sagte er am Freitag in Stuttgart vor einem Treffen der Innenminister von Bund und Ländern. Das finde er erschreckend, darüber werde man sich unterhalten müssen. Der illegale Waffenerwerb sei das eine, aber auch der legale Waffenerwerb müsse auf den Prüfstand, um solche Taten künftig zu verhindern oder zumindest zu erschweren.

Amoklauf an der Universität Heidelberg: Zwei Menschen tot, drei weitere verletzt

Ein 18 Jahre alter Student hatte am Montag in einem Heidelberger Hörsaal mehrmals auf andere Studierende geschossen. Eine 23-jährige Studentin starb an den Folgen eines Kopfschusses, drei weitere Menschen wurden verletzt. Nach der Tat tötete sich der 18-Jährige selbst.

Der junge Mann, der wie das Todesopfer im ersten Semester Biologie studierte, habe etwa eine Woche vor der Tat drei Langwaffen in Österreich erworben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die beiden bei der Tat verwendeten Waffen hat der 18-Jährige demnach bei einem Waffenhändler gekauft, die dritte bei einer Privatperson.

