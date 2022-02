Nach Debakel um Genesenen-Status: Für Wieler wird es eng

Der RKI-Chef gerät durch die eigenmächtige Verkürzung des Genesenen-Status immer stärker in die Bredouille. Ist er für Gesundheitsminister Lauterbach ein "Sündenbock auf Abruf"?

02.02.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Nach dem Debakel um die eigenmächtige Verkürzung des Genesenen-Status durch das staatliche Robert-Koch-Institut gerät dessen Chef Lothar Wieler immer stärker in Bedrängnis. Wie lange sein Vorgesetzter, , noch die schützende Hand über ihn hält, ist ungewiss. Denn die Kritik am obersten staatlichen Seuchenschützer setzt auch dem SPD-Politiker heftig zu und sorgt in der noch jungen Ampel-Regierung für einen bösen Zwist. Am Montagabend forderten nun die Gesundheitsminister der 16 Bundesländer, dass das RKI die Macht über den Genesenen-Status wieder verlieren soll. Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) stellte sich hinter den Vorstoß der Gesundheitsminister. Damit ist der Streit endgültig in der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP angekommen.