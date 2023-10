Nach dem Hamas-Angriff auf Israel schwindet Netanjahus Macht

Der Tag wird kommen, an dem die israelische Gesellschaft Antworten auf die Frage nach der politischen Verantwortung verlangt.

29.10.2023 | Stand: 18:54 Uhr

Drei Wochen sind vergangen, seit die Hamas nicht nur Israel, sondern weite Teile der Welt mit ihrem brutalen Überfall schockiert hat. Mit jedem Tag, der seither vergeht, muss sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drängendere Fragen gefallen lassen: Wie konnte das geschehen? Noch ist das Urteil über Netanjahus politische Zukunft nicht laut ausgesprochen, er bleibt Regierungschef auf Bewährung. Und das ist auch richtig so. Ein Land im Kriegszustand braucht Zusammenhalt, Streit nützt in diesen Wochen nur einem: dem Gegner, der Hamas.

Vertrauen der israelischen Gesellschaft in Netanjahu ist verloren gegangen

Und doch wird der Tag kommen, an dem die israelische Gesellschaft Antworten auf ihre Fragen verlangt. Schon jetzt macht sie klar, dass sie das Wichtigste verloren hat, was es für eine dauerhaft der Bedrohung ausgesetzte Bevölkerung gibt: das Vertrauen. Es war stets das größte Versprechen, das Netanjahu geben konnte und das ihm so manches Mal den Kopf gerettet hat. Dass er nun versucht, die Verantwortung für die gewaltige Sicherheitslücke anderen zuzuschieben, nimmt ihm längst niemand mehr ab. Er wirkt unsicher, hilflos. Netanjahu hat viele Krisen überlebt, gilt nicht zuletzt deshalb als „Magier“. Doch diesmal könnten seine Zauberkräfte selbst ihn im Stich lassen.