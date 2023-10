Nancy Faeser darf als Innenministerin weitermachen

Mit Nancy Faeser als Spitzenkandidatin hat die SPD bei der Landtagswahl in Hessen ihr schlechtestes Ergebnis erzielt. Bundesinnenministerin bleibt sie trotzdem.

10.10.2023 | Stand: 06:54 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) will auch nach dem schlechten Abschneiden der SPD in Hessen an Nancy Faeser als Bundesinnenministerin festhalten. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte in Berlin auf Nachfrage von Journalisten: "Er ist fest entschlossen, auch weiterhin mit Nancy Faeser als Bundesinnenministerin im Kabinett zusammenzuarbeiten."

Bisher schlechtestes Ergebnis für die SPD in Hessen: Nancy Faeser bleibt Ministerin

Die SPD hatte mit ihrer Spitzenkandidatin Faeser bei der Landtagswahl am Sonntag mit 15,1 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in Hessen erzielt. Faeser , die in Hessen auch Landesvorsitzende ist, hatte vor der Wahl angekündigt, sie wolle ihr Amt in Berlin nur im Falle eines Wahlsiegs in Hessen aufgeben. (dpa)