Neuer Finanzminister ruft Boris Johnson zum Rücktritt auf

Der erst am Dienstag ins Amt berufene britische Finanzminister Nadhim Zahawi hat Premierminister Boris Johnson öffentlich zum Rücktritt aufgefordert.

"Premierminister, in Ihrem Herzen wissen sie, was das Richtige ist. Gehen Sie jetzt", schreibt Zahawi in einem auf Twitter veröffentlichten Brief an Johnson.

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC