Neuer Streit um Billig-Ticket für Bus und Bahn

Die Länder verlangen deutlich mehr Geld vom Bund. Kommt es zur Einigung? Das Treffen mit dem Kanzler wurde vertagt.

28.09.2022 | Stand: 07:42 Uhr

Berlin hat bereits Fakten geschaffen. Die Benutzer von Bussen und Bahnen zahlen dort im Stadtgebiet ab 1. Oktober nur noch 29 Euro im Monat für ihre Tickets. Der Verkauf, der zunächst bis Jahresende befristet ist, läuft bereits. Im neuen Jahr soll es dann, so Bund und Länder sich einigen, eine bundesweit einheitliche Lösung für die Nachfolge des populären Neun-Euro-Tickets geben. Sicher aber ist das nicht.

Vor der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz am kommenden Dienstag liegen beide Seiten noch weit auseinander. Im Entwurf für die Beschlussvorlage, der unserer Redaktion vorliegt, ist die mögliche Lösung noch in eckigen Klammern gesetzt und damit strittig gestellt. „Bund und Länder sind sich einig“, heißt es dort, „dass ein bundesweit gültiges Nahverkehrsticket die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs deutlich erhöht.“ Zur Umsetzung werde der Bund daher 1,5 Milliarden Euro bereit stellen – vorausgesetzt, die Länder beteiligen sich „in mindestens gleicher Höhe.“ Die Details sollen dann die Verkehrsminister von Bund und Ländern klären. Lesen Sie auch: Nach dem Tankrabatt: Lohnt sich die Fahrt zur Tankstelle nach Österreich?

Die Konferenz wurde verschoben - Scholz hat Corona

So weit, so unklar. Nach Informationen unserer Redaktion will die Bundesregierung den Ministerpräsidenten nicht mehr weiter entgegenkommen. Eines ihrer Mitglieder spricht gar von einer „roten Linie“ – und meint damit die 1,5 Milliarden Euro, die Finanzminister Christian Lindner bisher anbietet. Sollte es beim Treffen mit Scholz, das wegen dessen Corona-Infektion von diesem Mittwoch auf nächsten Dienstag verschoben wurde, keine Einigung geben, dürfte das geplante Ticket ein Fall für den Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern werden. Das hieße: Der angestrebte Start am 1. Januar stünde infrage.

Drei von vier Deutschen wünschen sich nach Umfragen eine Nachfolgeregelung für das mehr als 50 Millionen Mal verkaufte Billigticket. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) allerdings verlangt dafür von Lindner deutlich mehr Geld. „Das Angebot des Bundes ist ein vergiftetes Geschenk“, betonte er gegenüber unserer Redaktion. „Zum einem zeugt es von schlechtem Stil, den Ländern unabgesprochen eine Mitfinanzierung aufs Auge zu drücken, zum anderen bräuchten wir erst einmal finanzielle Mittel, um das Angebot aufrechtzuerhalten.“

Warten Reisende am Ende vergeblich auf ihre Bahn?

Danach benötigen die Länder neben 1,5 Milliarden Euro an sogenannten Regionalisierungsmitteln noch einmal 1,65 Milliarden Euro zur Abfederung der galoppierenden Energie- und Treibstoffpreise. „Das ist Konsens der Bundesländer“, betonte Bernreiter. „Eine Diskussion über das Ticket kann es daher nur im Paket mit einer deutlichen Erhöhung der finanziellen Mittel für den Erhalt des Angebotes geben.“

Die Finanzierung sei dabei nur ein Knackpunkt, es gehe auch um die Umsetzung. „Wenn der Bund die Länder finanziell im Regen stehen lässt“, warnte Bernreiter, „warten die Fahrgäste im schlimmsten Fall mit einem günstigen Ticket in der Tasche vergeblich auf ihre Züge und Busse.“

Als mögliche Anschlusslösung für die bislang größte Rabattaktion im Nahverkehr waren zuletzt unter anderem zwei Varianten im Gespräch: Ein Modell nach Berliner Vorbild, bei dem das Ticket nur für das jeweilige Bundesland gelten würde und daher etwas günstiger wäre – oder ein bundesweites Ticket, dessen Preis je nach Verhandlungsergebnis vermutlich zwischen 49 und 69 Euro im Monat liegen würde.