News zu Russlands Krieg in der Ukraine: RDieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt die jüngsten Schäden am Dach eines Gebäudes, das an mehrere Kernreaktoren des Kernkraftwerks Saporischschja in der russisch besetzten Ukraine angrenzt. Die Sicherheit beim Betrieb von Europas größtem Kernkraftwerk Saporischschja wird nun von Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) überprüft.