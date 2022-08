Popsänger Nino de Angelo schwörte vor einigen Monaten dem Alkohol ab. Lange hat die Abstinenz allerdings nicht gedauert, wie er jetzt einräumte.

Nino de Angelo macht ein weiteres Mal Schlagzeilen. Vor ein paar Tagen erst kündigte der im Allgäu lebende Sänger ("jenseits von Eden") sein Karriere-Aus an, da präsentiert er die nächste Nachricht: Nino de Angelo trinkt wieder Alkohol.

Im Mai hatte der - auch durch diverse Abstürze bekannt gewordene - Musiker in der "Bild" verkündet, seit Monaten keinen Alkohol mehr getrunken zu haben. "Ich möchte den Erfolg, den ich jetzt noch mal haben darf, nicht wieder verkacken und einen klaren Kopf bewahren“, sagte er damals. „Meine Misserfolge will ich nicht noch mal toppen. Denn die hatte ich oft dem Alkohol zu verdanken“, zitierte ihn das Blatt.

Und nun das. Ebenfalls die "Bild" zitiert Nino de Angelo jetzt mit den "Worten „Ich habe sechs Monate gar keinen Alkohol getrunken. Dann zog ich ein Resümee: Nüchtern betrachtet war es besoffen doch besser! Deshalb gönne ich mir jetzt wieder regelmäßig meinen Wein oder meinen Gin Tonic.“

Das Leben sei zu kurz, um auf die schönen Dinge des Lebens zu verzichten, sagte de Angelo in dem Interview weiter. "Dazu gehören für mich nun mal ein guter Drink und eine edle Zigarre“, so der Musiker, der seit mehreren Jahren an einer unheilbaren Lungenerkrankung leidet.

Nino de Angelo: Verlässt er das Allgäu?

Nino de Angelo hatte kürzlich erklärt, derzeit an einem neuen Album zu arbeiten, welches auch sein Letztes werde. Mit dem Album wolle er voraussichtlich 2024 nochmal auf Tour gehen. "Und danach ist dann Schluss".

De Angelo schloss auch nicht aus, dem Allgäu den Rücken zu kehren. Seit gut drei Jahren wohnt der Schlagersänger mit Freundin Simone in Wertach. Noch: "Mit Simone kann ich mir jedes Ziel vorstellen. Und vielleicht wandern wir auch nach Italien aus. Es gibt so viele schöne Plätze auf der Welt. Ich habe längst noch nicht alle gesehen", sagte er.

Nino de Angelo war 1983 mit dem von Drafi Deutscher geschriebenen Hit "Jenseits von Eden" bekannt geworden. Es folgten Titel wie "Doch Tränen wirst Du niemals sehen" oder "Atemlos". Sein aktuelles Album "Gesegnet und Verflucht" erlangte Gold-Status und hält sich seit mehr als einem Jahr in den deutschen Album-Charts.

