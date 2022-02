Olaf Scholz hätte früher Waffen an die Ukraine liefern müssen

Deutschland liefert Waffen aus Bundeswehr-Beständen an die Ukraine. Das ist ein überfälliger Schritt, meint unser Autor.

28.02.2022 | Stand: 06:57 Uhr

Halb zog man ihn, halb sank er hin. Mehr als zwei Tage hat es gedauert, bis Olaf Scholz erkannt hat, dass Deutschland die Ukraine nicht im Regen stehen lassen kann. Das Gezaudere beim Abklemmen Russlands vom internationalen Zahlungsverkehr war schon peinlich genug – für das Verweigern von Waffenlieferungen aber fehlten der Koalition schon vorher die Argumente. Sich auf die strengen Richtlinien für Rüstungsexporte zu berufen ist das eine, Putin wüten zu lassen das andere.

Im übrigen hat Deutschland schon einmal nach dem Motto „Es zählt, was hilft“ gehandelt. Als der Islamische Staat im Irak Jagd auf alle Andersdenkenden und alle Andersglaubenden machten, hat Deutschland die tapfer dagegen haltenden Kurden schnell und unbürokratisch mit Waffen versorgt - obwohl es diese nicht mitten in einen Krieg und schon gar nicht an ein Volk wie die Kurden hätte liefern dürfen, das nicht einmal einen eigenen Staat hat.

Was damals richtig war, kann heute nicht falsch sein. Die ukrainische Armee benötigt Waffen und Munition mindestens so dringend wie einst die Kurden. Und wenn dieser Krieg die deutsche Außenpolitik eines lehrt, dann das: Sich hinter den eigenen Regeln zu verschanzen, mag der bequemere und moralisch zweifelsfreiere Weg sein. Eine Außenpolitik aber, die auf den Wette des Westens fußt, darf sich nicht wegducken, wenn eben jene Werte angegriffen werden.

Deutschlands Sicherheit wird im Donbas und im Kampf um Kiew verteidigt

Lesen Sie auch

Ukraine-Krise Chef der Sicherheitskonferenz hält russischen Einmarsch für möglich

So gesehen ist es nur konsequent, wenn die Bundesregierung jetzt ihre extrem zurückhaltende Art überdenkt und quasi über Nacht 100 Milliarden Euro für eine grundlegende Modernisierung der Bundeswehr zur Verfügung stellt. Auch das ist, um es mit den Worten von Scholz zu formulieren, eine Zeitenwende.

Deutschlands Sicherheit, hat der frühere Verteidigungsminister Peter Struck einst gesagt, werde auch am Hindukusch verteidigt. In diesen Tagen wird sie im Donbas und im Kampf um Kiew verteidigt.