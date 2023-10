Olaf Scholz ringt um seinen Kurs

Der Bundeskanzler steht zur Halbzeit seiner Amtszeit mit dem Rücken zur Wand. Die Wähler-Ohrfeigen von Bayern und Hessen gelten auch ihm. Kann er noch umsteuern?

11.10.2023 | Stand: 18:26 Uhr

Die Idee ist, das muss man Olaf Scholz lassen, gar nicht so verkehrt. Beim Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Hamburg lässt der Kanzler Fischbrötchen servieren. Einen bodenständigen Imbiss also, kein Staatsbankett. Zumal Heringe und andere Meeresfrüchte auf Pariser Marktplätzen gerade groß im Kommen sind. Außerdem lässt sich so ein Brötchen gut in die Hand nehmen. Ein beherzter Biss mit gleichzeitig energischem Blick zeigt: Wir haben die Sache im Griff. Doch ist das bei Scholz noch so?

Viele Wählerinnen und Wähler stellen sich offenbar diese Frage, suchen nach dem Profil des Regierungschefs. Im ZDF -Politbarometer steht der Kanzler zwar auf Platz drei. Sein Wert von minus 0,2 allerdings ist mindestens peinlich. Seine Vorgängerin Angela Merkel hatte selbst dann einen mehr als zehnfach höheren Wert, als sie gar nicht mehr Kanzlerin war.

Olaf Scholz verpasst es, Empathie zu zeigen

Es ist, bislang, eine bescheidene Woche für Scholz . Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen wurden zum Desaster für die Ampel, aber keine Partei stürzte tiefer ab als die SPD . Schon vor den Wahlen stritten sich vor allem FDP und Grüne beinahe täglich. Jetzt, wo die FDP ums Überleben kämpft, dürften die Fliehkräfte in der Regierung noch größer werden. Und der Kanzler? Müsste jetzt moderieren, ausgleichen, für Frieden sorgen. Doch er kaut auf dem Brötchen.

Dazu kommt die Weltlage. Die Wirtschaft sackt ab, als einziges Industrieland vermeldet Deutschland Minuswachstum. Dazu kommt der Krieg in der Ukraine , der sich zieht und jetzt auch noch der grauenhafte Terror-Überfall der Hamas auf Israel , ein Land, das Deutschland allein angesichts seiner Vergangenheit nie egal sein darf. Die Bürgerinnen und Bürger sehnen sich nach Orientierung und womöglich ist es heute soweit, wenn Scholz eine Regierungsklärung zur Lage in Nahost abgibt.

Beim Hamburg-Termin mit Macron , es ist die deutsch-französische Kabinettsklausur, grinst der Kanzler über sein Fischbrötchen hinweg ziemlich viel in die Kameras hinein. Man fragt sich, was denn wohl gerade so lustig ist, während der eine Krieg in der Ukraine weiter tobt und der andere in Nahost immer noch blutiger wird. Ein Lachen zur falschen Zeit hat schon Politikerkarrieren beendet, Scholz kriegt auch in seinem Pressestatement nicht wirklich die Kurve. „Ich sage es noch einmal: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson, auch und gerade in dieser Lage. Wir stehen fest und unverbrüchlich an der Seite Israels .“ Genau, er hat es bereits gesagt, bei seinem Statement am Sonntag. Scholz wiederholt die Worte fast eins zu eins. Sie sind richtig, sie sind wichtig – besonders emphatisch indes sind sie nicht.

Beobachter haben noch die peinliche Szene vom August letzten Jahres vor Augen, als Palästinenserpräsident Mahmud Abbas im Kanzleramt zu Gast war. Abbas reagierte auf eine Journalistenfrage mit einer üblen Holocaust-Relativierung – und Scholz schwieg dazu. Vom „Antisemitismus-Skandal“, vom „Holocaust-Debakel“ wird anschließend geschrieben. Scholz kommt nur einigermaßen unbeschadet aus der Sache raus, weil sich sein Sprecher Steffen Hebestreit mit breiten Schultern vor ihn stellt und die Verantwortung übernimmt. Er habe, sagte Hebestreit , die Pressekonferenz zu schnell beendet, Scholz habe deshalb nicht mehr reagieren können.

Niemand soll sagen, dass den Kanzler die Sache nicht interessiert. Bei seinem Antrittsbesuch in Israel im März 2022 kommen ihm fast die Tränen, als er von der deutschen Verantwortung spricht. Der Termin wird vom Krieg in der Ukraine überschattet, das Programm wird gekürzt, Scholz besteht gleichwohl auf einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem . Die Israelis rechnen ihm das sehr hoch an. Sie wissen jetzt, dass Merkels Erklärung, Israels Sicherheit sei Teil der deutschen Staatsräson, mit Scholz weiter gilt. Scholz macht Eindruck – und reißt das beim Abbas-Besuch in Berlin wenige Monate später alles wieder ein.

Der Kanzler beeindruckt mit umfangreichem Wissen

Der Kanzler wirkt oft so, als ob er mit seinen Gedanken weit voraus ist. Viele aus seinem Umfeld sind beeindruckt von seinem umfangreichen Wissen. Er ist ein großer Fan der Denkfabrik „ Club of Rome “, hat angeblich alle ihre Veröffentlichungen gelesen. Scholz selbst hat einen „Klimaklub“ gegründet, die Idee ist gut, aber auch sie zündet bei den Staats- und Regierungschefs, die alle mitmachen sollen, nicht so wirklich. Das Vergeistigte hat Stil, es passt zu ihm. Aber die Deutschen verlangen von ihrem Regierungschef oder ihrer Regierungschefin eben auch Handfestes. Helmut Kohl hatte den Saumagen, Gerhard Schröder die Currywurst, Merkel die Kartoffelsuppe. Scholz kaut auf einem Fischbrötchen herum.

Er hat einen großen Plan, am Ende werden das alle erkennen – das ist es, was Olaf Scholz den Menschen im Land vermitteln will. Als Beleg dafür, dass der Kanzler auch in scheinbar größter Bedrängnis alles unter Kontrolle hat, führt sein Umfeld gern den unwahrscheinlichen Weg des 65-Jährigen ins Kanzleramt an. Noch im beginnenden Wahlkampf-Endspurt hatte es für den SPD-Spitzenkandidaten in den Umfragen so schlecht ausgesehen, dass ernsthaft diskutiert wurde, ob er zu den Fernseh-Diskussionen mit den beiden Kandidaten von Union und Grünen überhaupt eingeladen werden soll. Selbst im eigenen Lager schien Scholz lange nicht wie ein Gewinner, hatte kurz davor im Rennen um den Parteivorsitz noch das Nachsehen.

Dass er dann tatsächlich ins Kanzleramt einzieht, liegt nicht nur an Scholz ‘ eigener Stärke, sondern mindestens ebenso sehr an der eklatanten Schwäche seiner Konkurrenz. Die Union hatte sich nach den Merkel-Jahren noch nicht neu sortiert, brauchte einen langen, quälenden Prozess , um sich auf Armin Laschet als Kanzlerkandidaten zu einigen. Der patzte dann gewaltig, als er sich bei einem Ortstermin im Gebiet der Flutkatastrophe mit 180 Todesopfern nicht beherrschen konnte. Ob es wirklich nur sein peinliches Lachen war, das ihn die Kanzlerschaft kostete, ist unklar. Doch Scholz profitierte.

Über das Bürgergeld wird giftig gestritten

Nun jedoch scheint sich zu bewahrheiten, wovor Beobachter schon damals warnten: Ein weit in die politische Mitte hinein kompromissfähiger Kanzler von Gnaden einer weit nach links gerückten Partei – das kann nicht gut gehen. Seine links dominierte Partei nimmt dem Kanzler jede Beinfreiheit. Hartz-IV überwinden, die Arbeitsmarktreformen des SPD-Kanzlers Gerhard Schröder zurückdrehen, so lautet der größte Auftrag. Mit dem Bürgergeld, das höher ausfällt und weniger Sanktionsmöglichkeiten vorsieht, liefert Scholz pflichtschuldig. Doch die Reform überzeugt in Zeiten des grassierenden Arbeitskräftemangels vielleicht die linken Genossen, aber nicht die breiten Massen. Vielmehr hat sie eine giftige Diskussion ausgelöst, ob es sich für Geringverdiener überhaupt noch lohnt, täglich arbeiten zu gehen.

Und als Scholz nach Beginn des Ukraine-Kriegs in seinem stärksten Auftritt als Kanzler die „Zeitenwende“ in der Verteidigungspolitik verkündet, wird er von den Pazifisten in den eigenen Reihen bald eingebremst. In der Koalition mit Grünen und FDP wirkt er erst recht wie gelähmt. Die Ampel setzt ihren Koalitionsvertrag um, schafft etwa für Transpersonen die Möglichkeit, einmal jährlich das amtliche Geschlecht zu ändern und legalisiert Cannabis . Doch ein Großteil der Bevölkerung fragt sich, wie er mit explodierenden Mieten, Energie- und Lebensmittelpreisen klarkommen kann. Dass gerade in solch schwierigen Zeiten ein grünes Heizungstauschgesetz durchgeboxt werden soll, von dem viele Menschen fürchten, es überfordere sie finanziell, bleibt auch an Scholz hängen.

Er, von Haus aus kein begnadeter Kommunikator, kann den Menschen im Land nicht mehr vermitteln, dass er einen großen Plan hat, dass am Ende alles gut werden wird. Die gerade in Krisenzeiten nötige Orientierung, er bleibt sie in den Augen von immer mehr Wählerinnen und Wählern schuldig. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel geht nicht etwa er als Erster vor die Mikrofone, sondern Außenministerin Annalena Baerbock . Die Grünen-Politikerin hatte dem „Scholzomaten“ mit ihrer deutlich charismatischeren Art bereits im Wahlkampf fast das Wasser abgegraben, sie übernimmt in der Ampel oft die Initiative, ebenso wie ihr grüner Parteifreund, Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck .

Scholz wirkt dabei oft so, als schweige er aus der Furcht heraus, ein vermeintliches Machtwort am Ende gar nicht durchsetzen zu können. Wenn er der Opposition einen „Deutschlandpakt“ anbietet, um den „Mehltau aus Bürokratismus, Risikoscheu und Verzagtheit“ zu bekämpfen, der auf dem Land liege, spricht das Bände: Auf die eigenen Truppen allein vertraut der Kanzler offenbar nicht mehr. Doch die Union will zuerst über die Migrationspolitik reden, für Freitag kommt es zum Spitzengespräch zwischen Scholz , Unionsfraktionschef Friedrich Merz ( CDU ), Stephan Weil ( SPD ) und Boris Rhein . Niedersachsens populärer Landesvater und der eben erst bestätigte CDU-Ministerpräsident von Hessen vertreten die Länder.

Auch für Nancy Faesers Scheitern trägt letztlich Olaf Scholz die Schuld

Unter dem Eindruck der bitteren Wahlschlappe wollen plötzlich auch die drei Ampel-Partner rasch Ergebnisse in Sachen Zuwanderung liefern. Am Mittwoch einigen sie sich auf einen Doppelschritt: Geflüchtete, die bereits in Deutschland sind, sollen leichter in Arbeit kommen, gleichzeitig werden Verfahren zur Abschiebung vereinfacht. Der Druck ist hoch: Gerade die SPD , aber auch FDP und selbst die Grünen hatten Wähler an die AfD verloren. Besonders Innenministerin Nancy Faeser muss nun liefern. Dass sie als große Verliererin der Hessen-Wahl politisch angeschlagen ist, macht die Dinge auch für Scholz nicht leichter. Denn die Verantwortung für Faesers gescheiterten Spagat zwischen Hessen und der Hauptstadt trägt letztlich er.

Ausgerechnet ein Missgeschick beschert dem Kanzler in seiner Misere positive Schlagzeilen: Mit der Augenklappe, die er nach einem Jogging-Unfall für einige Tage trägt, wirkt er so ganz anders als sonst. Nahbar, fehlbar, verletzlich, einerseits. Andererseits aber auch wie ein verwegener Pirat, entschlossen und durchsetzungsstark.

Doch die Klappe hat er wieder abgelegt, die Wahlschlappen und die ganze Schwäche der Ampel fallen auf den Kanzler zurück. Nicht nur in der Zuwanderungspolitik, die viele Menschen angesichts wachsender Flüchtlingszahlen gerade besonders beschäftigt, regiert die Ampel bislang offenkundig meilenweit an den Wählern vorbei. Laut Manfred Güllner , dem Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa , „war und ist eine Mehrheit der Bundesbürger gegen die Abschaltung der Kernkraftwerke, gegen eine Erhöhung des Bürgergeldes, gegen ein Verbot von Gasheizungen und des Verbrenner-Motors und – auch wenn manche das als Petitesse abtun – gegen das Gendern.“ Im Wahlergebnis von Bayern und Hessen sieht er „die Rache der ungehörten Mehrheit“ – und sie trifft vor allem Olaf Scholz .