Peter Dutton neuer Vorsitzender der Liberalen in Australien

Australiens Noch-Regierungspartei mischt die Karten neu: Peter Dutton folgt als Vorsitzender auf Scott Morrison.

30.05.2022 | Stand: 06:27 Uhr

Australiens Liberale bekommen nach der Niederlage bei der Parlamentswahl einen neuen Vorsitzenden: Der bisherige Verteidigungsminister und ehemalige Innenminister Peter Dutton ist zum neuen Chef der konservativen Partei und somit zum Oppositionsführer des Landes gewählt worden.

Scott Morrison, der seit 2018 Premierminister war, ist nach dem Wahldesaster vom Parteivorsitz zurückgetreten. Der 51-Jährige Dutton, der in Brisbane aufgewachsen ist und schon als Teenager der Liberal Party of Australia beigetreten war, sitzt seit 2001 im Parlament von Down Under.

Die Parlamentswahl am 21. Mai hatte Labor mit dem Spitzenkandidaten Anthony Albanese klar gewonnen. Die Sozialdemokraten sind damit nach fast zehn Jahren erstmals wieder an der Regierung. Allerdings ist immer noch nicht klar, ob Albanese mit absoluter Mehrheit regieren kann oder auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen sein wird. Labor kommt derzeit auf 75 Sitze - es fehlt ein einziger Sitz zur absoluten Mehrheit. In drei Wahlkreisen steht das Ergebnis noch aus.